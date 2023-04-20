17 лет MEGAинноваций, скорости и свободы общения

Ровно через 10 дней государственному оператору MEGA, сеть которого запустили в эксплуатацию 28 апреля 2006-го, исполняется 17 лет. Прошедший год стал для компании временем стремительных преобразований и внедрения инновационных цифровых решений.

За 12 месяцев в условиях высокой конкуренции MEGA сумела укрепить позиции на телекоммуникационном рынке. Компания, 100 процентов акций которой принадлежат государству в лице Министерства цифрового развития Кыргызской Республики, подтвердила статус одного из лидеров по охвату сети, числу абонентов и количеству базовых станций по всей стране.

Абонентам MEGA первыми в республике посчастливилось оценить преимущества ультрасовременного стандарта связи 5G: такой возможностью мог воспользоваться каждый желающий — для этого достаточно было посетить тестовую зону компании в сентябре 2022-го.

Уверенным шагом в развитии компании стала презентация новой линейки тарифов «Элдики + MegaTV», разработанной с учетом потребностей кыргызстанцев. Она стремилась, чтобы каждый из абонентов 3-миллионной MEGAсети нашел для себя то, что пригодится ему в учебе, работе, развлечениях или общении с близкими людьми.

«Элдики + MegaTV» вобрал в себя все лучшее, что нужно кыргызстанцам:

удобный сервис интерактивного телевидения MegaTV для просмотра до 200 ТВ-каналов различных жанров со смартфона, планшета, ПК или Smart TV;

для просмотра до 200 ТВ-каналов различных жанров со смартфона, планшета, ПК или Smart TV; гигабайты высокоскоростного 4G-интернета с функцией бесплатной раздачи Wi-Fi;

с функцией бесплатной раздачи Wi-Fi; бесплатные социальные сети и мессенджеры ;

; бесплатные звонки на номера других мобильных операторов страны,

на номера других мобильных операторов страны, а также безлимит на звонки и SMS внутри сети.

В октябре прошлого года MEGA первой среди мобильных операторов Кыргызстана запустила возможность бесплатного получения и использования виртуальной карты MegaBlack в приложении MegaPay. Новаторское цифровое решение позволяет в режиме 24/7 совершать безопасные интернет-платежи и банковские переводы без использования физической карты. При этом для держателей MegaBlack отсутствуют ограничения по лимиту проведенных транзакций.

В декабре впервые за 16-летнюю историю компания объявила о масштабном ребрендинге — государственный оператор связи MegaCom сменил название на MEGA.

«Решение о ребрендинге подкреплено стремлением компании выйти на новый этап эволюции. Мы сократили название до привычного большинству абонентов наименования MEGA, символизирующего скорость, мобильность и удобство. В соответствии с мировыми трендами дизайна мы обновили свои логотип и визуальный фирменный стиль, а в ближайшие дни представим новый официальный сайт. Считаю, что обновленная айдентика и объединение продуктов в единую экосистему MEGA позитивно отразились на имидже компании и повышении лояльности к бренду, в особенности со стороны молодежи», — отмечает генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Нурлан Мамытов.

Помимо запуска «Элдики + MegaTV», презентации тестовой зоны 5G и ребрендинга, 2022-й запомнился абонентам стартом грандиозной викторины «Собери машину», по итогам двух туров которой уже определены счастливые обладатели главных призов — электромобилей TESLA Model 3. Ими стали абоненты MEGA Аселя Сулайманова и Вадим Чернов.

Наряду с коммерческими инициативами государственный оператор MEGA как социально ответственная компания успешно реализует проекты, направленные на поддержку нуждающихся и улучшение уровня жизни уязвимых слоев населения. В прошлом году сотрудники ЗАО «Альфа Телеком» приняли активное участие в ежегодной акции по сдаче донорской крови, сборе гуманитарной и материальной помощи жителям Баткенской области, обеспечении их связью, а также в передаче техники и обмундирования пограничникам, несущим службу в данном регионе.

Также MEGA, выступающая за здоровый образ жизни, провела несколько спортивных мероприятий городского и республиканского масштабов, открыв велосезоны в Оше и Бишкеке. А еще компания выступила официальным партнером крупнейшего в Центральной Азии международного марафона Run the Silk Road, проходившего в мае 2022-го в Чолпон-Ате и объединившего около 3 тысяч любителей и профессиональных спортсменов из 22 стран мира.

17 лет — время развития, внедрения цифровых технологий и веры в свое дело. MEGA благодарит абонентов и партнеров за выбор компании в качестве надежного оператора связи. Ваше доверие помогает нам становиться сильнее и качественнее, делая общение с близкими еще более выгодным, удобным и комфортным.