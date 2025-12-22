С 1 января 2026 года вступают в силу требования Государственной налоговой службы Кыргызской Республики, согласно которым индивидуальные предприниматели могут принимать оплату исключительно на счета юридических лиц. За прием оплаты на счет физического лица предусмотрен штраф в размере 65 тысяч сомов.

O!Bank предлагает простое и законное решение для бизнеса — прием оплаты по QR-коду в приложении O!Business с полным соблюдением требований Налоговой службы.

Преимущества сервиса:

• генерация QR-кода прямо в приложении O!Business;

• прием платежей от клиентов любых банков без комиссии;

• мгновенное зачисление средств на расчетный счет;

• полное соответствие требованиям ГНС КР.

Как принять оплату по QR-коду:

1. Скачайте или обновите приложение O!Business в App Store и Google Play.

2. Пройдите простую онлайн-идентификацию.

3. Откройте раздел «Платежи» → «Мой QR».

4. Покажите QR-код клиенту для оплаты — средства поступят на счет моментально.

Подключитесь до 31 января следующего года и принимайте платежи без комиссии в течение трех месяцев.

Кроме того, O!Bank предлагает предпринимателям получить бесплатные POS-терминалы с ККМ для приема платежей по банковским картам и QR-кодам — быстро, удобно и в соответствии с требованиями законодательства.

Узнать подробности и оставить заявку можно по номеру 0705 000 303, в мессенджерах WhatsApp или Telegram.

Принимайте платежи с O!Bank — сделайте оплату удобной и официальной.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.