С 1 января 2026 года вступают в силу требования Государственной налоговой службы Кыргызской Республики, согласно которым индивидуальные предприниматели могут принимать оплату исключительно на счета юридических лиц. За прием оплаты на счет физического лица предусмотрен штраф в размере 65 тысяч сомов.
O!Bank предлагает простое и законное решение для бизнеса — прием оплаты по QR-коду в приложении O!Business с полным соблюдением требований Налоговой службы.
Преимущества сервиса:
• генерация QR-кода прямо в приложении O!Business;
• прием платежей от клиентов любых банков без комиссии;
• мгновенное зачисление средств на расчетный счет;
• полное соответствие требованиям ГНС КР.
Как принять оплату по QR-коду:
1. Скачайте или обновите приложение O!Business в App Store и Google Play.
2. Пройдите простую онлайн-идентификацию.
3. Откройте раздел «Платежи» → «Мой QR».
4. Покажите QR-код клиенту для оплаты — средства поступят на счет моментально.
Подключитесь до 31 января следующего года и принимайте платежи без комиссии в течение трех месяцев.
Кроме того, O!Bank предлагает предпринимателям получить бесплатные POS-терминалы с ККМ для приема платежей по банковским картам и QR-кодам — быстро, удобно и в соответствии с требованиями законодательства.
Узнать подробности и оставить заявку можно по номеру 0705 000 303, в мессенджерах WhatsApp или Telegram.
Принимайте платежи с O!Bank — сделайте оплату удобной и официальной.
ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.