Криптовалюта теперь в «Мой О!»

Покупайте и продавайте криптовалюту прямо в приложении — без комиссии, без лишних регистраций и по выгодному курсу. Все операции проводятся безопасно, надежно и в соответствии с законодательством.
Преимущества:
• мгновенные сделки в любое время;
• выгодный курс обмена;
• быстрый вывод средств на карту.
Как это работает:
1. Откройте «Мой О!» → «Платежи» → «Криптовалюта».
2. Выберите «Купить» или «Продать».
3. Проводите операции прямо со своей карты, кошелька или счета.
Доступные валюты: USDT (TRC20, ERC20) | BTC Bitcoin | LTC Litecoin | ETH Ethereum | TRX Tron.
Подробнее по ссылке. Скачайте или обновите суперапп «Мой О!» в Google Play или App Store с SIM-картой любого оператора Кыргызстана.
Сервис проведения платежей предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017.
Сервис обмена виртуальных активов предоставляется ОсОО «Байсанар». Лицензия СРНФР при МЭиК КР № 154 от 21.04.2025.