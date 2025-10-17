10:56
Бизнес

Криптовалюта теперь в «Мой О!»

Покупайте и продавайте криптовалюту прямо в приложении — без комиссии, без лишних регистраций и по выгодному курсу. Все операции проводятся безопасно, надежно и в соответствии с законодательством.

Преимущества:

• мгновенные сделки в любое время;
• выгодный курс обмена;
• быстрый вывод средств на карту.

Как это работает:

1. Откройте «Мой О!» → «Платежи» → «Криптовалюта».
2. Выберите «Купить» или «Продать».
3. Проводите операции прямо со своей карты, кошелька или счета.

Доступные валюты: USDT (TRC20, ERC20) | BTC Bitcoin | LTC Litecoin | ETH Ethereum | TRX Tron.

Подробнее по ссылке. Скачайте или обновите суперапп «Мой О!» в Google Play или App Store с SIM-картой любого оператора Кыргызстана.

Сервис проведения платежей предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017.
Сервис обмена виртуальных активов предоставляется ОсОО «Байсанар». Лицензия СРНФР при МЭиК КР № 154 от 21.04.2025. 
