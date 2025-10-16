Как номер телефона может стать вашим личным брендом

Мы часто думаем о логотипе компании, стиле в соцсетях, даже о визитке. А номер телефона? Он тоже часть вашего образа.

Красивый номер — это как имя, которое легко запоминается. А теперь получить его можно бесплатно, подключив тариф «Переходи на О! Комбо» на полгода в приложении «Мой О!».

Это редкий случай, когда имидж не требует дополнительных затрат — все, что нужно, уже включено: связь, большой пакет интернета и бесплатные комбо-опции вроде развлечений, скидок на такси, дополнительного интернета, безлимита для музыки, кино и многого другого.

Почему люди выбирают особые цифры

Номер телефона может многое рассказать о человеке. Для кого-то он — талисман, для кого-то — часть бренда. Студент Алмаз выбрал номер, заканчивающийся на 2005 — в честь года своего рождения. А флористка Айпери — с зеркальными цифрами 1010, «потому что легко запомнить и приятно на слух».

Кто-то ищет «свой» номер ради удачи, кто-то — ради узнаваемости, но вот, что действительно приятно — это когда такой номер достается бесплатно.

Сегодня у каждого есть шанс выбрать свой красивый номер в О! бесплатно — подключайте прямо сейчас в приложении «Мой О!».

Подробнее: o.kg

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР, 16-0063-КР от 06.12.2016.