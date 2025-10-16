17:53
USD 87.45
EUR 101.72
RUB 1.10
Бизнес

Как номер телефона может стать вашим личным брендом

Мы часто думаем о логотипе компании, стиле в соцсетях, даже о визитке. А номер телефона? Он тоже часть вашего образа.

Красивый номер — это как имя, которое легко запоминается. А теперь получить его можно бесплатно, подключив тариф «Переходи на О! Комбо» на полгода в приложении «Мой О!».

Это редкий случай, когда имидж не требует дополнительных затрат — все, что нужно, уже включено: связь, большой пакет интернета и бесплатные комбо-опции вроде развлечений, скидок на такси, дополнительного интернета, безлимита для музыки, кино и многого другого.

Почему люди выбирают особые цифры

Номер телефона может многое рассказать о человеке. Для кого-то он — талисман, для кого-то — часть бренда. Студент Алмаз выбрал номер, заканчивающийся на 2005 — в честь года своего рождения. А флористка Айпери — с зеркальными цифрами 1010, «потому что легко запомнить и приятно на слух».

Кто-то ищет «свой» номер ради удачи, кто-то — ради узнаваемости, но вот, что действительно приятно — это когда такой номер достается бесплатно.

Сегодня у каждого есть шанс выбрать свой красивый номер в О! бесплатно — подключайте прямо сейчас в приложении «Мой О!».

 Подробнее: o.kg

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР, 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/347433/
просмотров: 569
Версия для печати
Материалы по теме
Онлайн-кинотеатр с восточной душой: RizaNova на O!TV. Попробуйте бесплатно
Я не планировала ничего менять, но потом увидела его...
Новые бесплатные КОМБО-опции — новые впечатления от О!
Премиальный номер О! в любом коде без визита в офис — получите бесплатно
Новый код 506 в сети О! нарасхват — успейте получить VIP-номер в подарок
«Кайрат» — «Реал Мадрид» и другие матчи Лиги чемпионов на O!TV
Команда О! — № 1 на крупнейших киберучениях Кыргызстана
О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператора О!
В сети О! запущен новый код 506 — заберите VIP-номер бесплатно
Популярные новости
Фонд &laquo;Ильшат&raquo; построил в&nbsp;Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы Фонд «Ильшат» построил в Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы
Выиграй свою путевку в&nbsp;Турцию с&nbsp;KICB Выиграй свою путевку в Турцию с KICB
MTravel и&nbsp;Jazeera Airways: скидки до&nbsp;15&nbsp;процентов на&nbsp;авиабилеты MTravel и Jazeera Airways: скидки до 15 процентов на авиабилеты
Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы
Бизнес
Как номер телефона может стать вашим личным брендом Как номер телефона может стать вашим личным брендом
Сбой у&nbsp;провайдера: оплата услуг &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; временно недоступна Сбой у провайдера: оплата услуг «Газпром Кыргызстан» временно недоступна
Фонд &laquo;Ильшат&raquo; построил в&nbsp;Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы Фонд «Ильшат» построил в Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы
В&nbsp;Бишкеке состоялась церемония награждения олимпийских стипендиатов В Бишкеке состоялась церемония награждения олимпийских стипендиатов
16 октября, четверг
17:24
Смертельное ДТП на Иссык-Куле: дети стали свидетелями гибели матери Смертельное ДТП на Иссык-Куле: дети стали свидетелями г...
17:05
На ТЭЦ Бишкека вновь запущена система очистки дымовых газов
16:52
Как номер телефона может стать вашим личным брендом
16:25
Работу по формированию общего биржевого товарного рынка начали страны ЕАЭС
16:02
На трассе Ош — Бишкек демонтируют незаконные постройки