O!Store приглашает жителей Оша на открытие нового филиала с шоу и подарками

1 сентября в Оше откроется новый филиал сети по продаже мобильных устройств и аксессуаров O!Store. Праздничное мероприятие состоится в 17.00 по адресу улица Масалиева, 10 (ориентир — БЦ «Ареопаг»).

Для горожан подготовлена яркая программа. Только в день открытия гостей ждут:

скидки 20 процентов на аксессуары стоимостью до 1 тысячи сомов;

подарки от Honor при покупке от 500 сомов: термосы, наушники, колонки, рюкзаки, стабилизатор для съемки на смартфон, робот-пылесос и даже суперкрутой смартфон Honor 400 lite!

Праздничное настроение создаст шоу-программа для взрослых и детей. Гостей ждут угощения и возможность первыми познакомиться с новым магазином.

O!Store сегодня — это не просто магазин, а центр цифровых решений. Здесь можно подключить связь и интернет О!, выбрать смартфоны, роутеры, аксессуары и устройства для «Умного дома», оформить карту O!Bank с кешбэком или оставить заявку на подключение домашнего интернета Saima. Все товары доступны в рассрочку без переплат, а смартфоны проходят официальную IMEI-регистрацию, что гарантирует их стабильную работу в сетях Кыргызстана.

Приходите провести вечер в праздничной атмосфере с подарками и хорошим настроением!

Найти ближайший магазин и узнать график его работы легко — заходите на ostore.kg и выбирайте удобный адрес.

Акция «Скидка 20 процентов на аксессуары до 1 тысячи сомов» действует с 1 до 14 сентября 2025 года включительно. Количество товара и подарков по акции ограничено.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024 года. ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБ КР № 2021030817 и 3022030817 от 03.08.2017 года, являясь агентом ОАО «О!Банк», принимает заявки в O!Store.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016 года: № 16-0062-КР, 16-0063-КР. Подробнее: o.kg.