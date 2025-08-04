MEGA первым обеспечил связь на озере Сон-Куль

Государственный оператор сотовой связи MEGA продолжает развивать телеком-инфраструктуру в труднодоступных регионах Кыргызстана. На этот раз значимое событие произошло в одной из самых удаленных и живописных локаций страны — на высокогорном озере Сон-Куль. Здесь впервые появилась устойчивая сотовая связь благодаря установке новой базовой станции MEGA.

До настоящего момента территория вокруг Сон-Куля — одного из туристических символов КР — оставалась «белым пятном» на телеком-карте республики. Ни один мобильный оператор не обеспечивал здесь покрытие. И как местные жители, так и многочисленные туристы были отрезаны от внешнего мира.

С установкой базовой станции MEGA это изменилось: теперь связь стала доступна на высоте более 3 тысяч метров над уровнем моря.

«Это не просто технологическое достижение — это вклад в развитие туризма, поддержку кочевого образа жизни и обеспечение безопасности людей, находящихся в отдаленных местах», — отметили представители MEGA.

Сон-Куль — популярное направление для внутреннего и международного экотуризма. Каждый сезон сюда прибывают тысячи путешественников, чтобы отдохнуть на природе, пожить в юртах, насладиться верховой ездой и чистейшим горным воздухом. Теперь гости региона могут оставаться на связи с близкими, делиться впечатлениями в реальном времени и при необходимости оперативно обращаться за помощью.

Для местных жителей — пастухов и их семей, ведущих кочевой образ жизни в этом районе, появление связи особенно значимо. Это означает не только возможность общения, но и доступ к цифровым сервисам.

Появление связи от MEGA на Сон-Куле — часть широкой программы по устранению цифрового неравенства и расширению национального покрытия. Государственный оператор последовательно инвестирует в модернизацию сети, делая современные технологии доступными даже в самых удаленных уголках Кыргызстана.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.