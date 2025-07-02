С 1 июля по 1 сентября 2025 года Bakai Bank запускает акцию «0 процентов до миллиона» для новых клиентов индивидуальных предпринимателей (ИП). В рамках кампании новым клиентам ИП, подключившим POS-терминал, предоставляется возможность принимать безналичные платежи без комиссии — на сумму до 1 миллиона сомов в месяц.

Как это работает:

• акция действует только для новых клиентов ИП, заключивших договор торгового эквайринга в период с 01.07.2025 по 01.09.2025;

• комиссия обнуляется на весь оборот по QR и банковским картам («Элкарт», Visa, MasterCard, UPI) — до 1 миллиона сомов в месяц;

• льготный период — три месяца с момента подключения.

Как принять участие в акции:

• откройте расчетный счет в ближайшем отделении Bakai Bank;

• или оставьте заявку на подключение POS-терминала, позвонив в контакт-центр банка по номеру 6111;

• после оформления заявки с вами свяжется специалист и согласует установку терминала.

Bakai Bank предлагает не просто финансовые продукты, а инструменты развития для малого бизнеса.

Акция «0% до миллиона» — это отличная возможность для новых предпринимателей стартовать без лишних затрат и сразу начать прием безналичных платежей на выгодных условиях.

Bakai Bank — для того, что действительно важно.

Лицензия НБ КР № 043.