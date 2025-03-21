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Бизнес

Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с праздником Нооруз!

Мобильный оператор О! поздравляет всех кыргызстанцев с праздником весеннего равноденствия Нооруз! Пусть обновления происходят не только в природе, но также в сердце и душе каждого из нас, вокруг царит мир, добро, изобилие и согласие!

В этот праздничный день магазины O!Store работают в штатном режиме. Вы можете заглянуть туда, чтобы выбрать подарок для своих близких и порадовать их. В широком ассортименте вы найдете все — от стильных аксессуаров для смартфонов до «умных» устройств для дома. Подробнее на сайте ostore.kg.

А если вы хотите обеспечить своей семье качественную безлимитную связь и быстрый домашний интернет, не упустите шанс подключиться к новому тарифу «Семья Премиум». Ваших домочадцев непременно порадует безлимит на всех номерах и скоростной домашний интернет. Подключиться просто в приложении «Мой О!». Все подробности тут: o.kg.

О! желает каждому счастья, здоровья, благополучия и процветания!

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/323422/
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