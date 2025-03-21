Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с праздником Нооруз!

Мобильный оператор О! поздравляет всех кыргызстанцев с праздником весеннего равноденствия Нооруз! Пусть обновления происходят не только в природе, но также в сердце и душе каждого из нас, вокруг царит мир, добро, изобилие и согласие!

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