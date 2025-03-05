MEGA расширяет покрытие сети 4G в высокогорных селах Нарынской области

Государственный оператор сотовой связи MEGA завершил установку новых базовых станций в высокогорных селах Кара-Тоо и Жаны-Жол Кочкорского района Нарынской области. Благодаря этому значительно улучшилось качество мобильной связи и доступа в интернет для местных жителей.

Ранее жители этих отдаленных населенных пунктов сталкивались с проблемами слабого сигнала и ограниченного интернет-соединения, что затрудняло коммуникацию. Теперь с появлением новых базовых станций они смогут пользоваться стабильной мобильной связью и высокоскоростным интернетом, что открывает новые возможности для работы, учебы и повседневного общения.

Представители MEGA отметили, что расширение сети в труднодоступных регионах страны остается одним из приоритетных направлений компании. «Мы стремимся обеспечить качественную связь даже в самых удаленных уголках Кыргызстана, чтобы каждый житель республики имел равные возможности для общения и доступа к цифровым сервисам», — подчеркнули в пресс-службе оператора.

Проект стал частью стратегии цифровизации страны и развития инфраструктуры связи в регионах. MEGA планирует и дальше продолжить работы по модернизации сети и установке дополнительных базовых станций в других отдаленных районах КР.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.