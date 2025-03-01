Mislamic поздравляет с началом Рамадана: фитр-садака доступен в приложении

Священный месяц Рамадан — время духовного очищения, милосердия и поддержки. В этот особенный период важно делиться теплом, заботой и совершать добрые дела. Пусть Рамадан принесет гармонию, мир и вдохновение на поступки, которые делают мир лучше!
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Особое значение в этот месяц имеет помощь нуждающимся. Оплатить фитр-садака можно всего в несколько кликов в Mislamic, что делает процесс пожертвований удобным и своевременным. Полученные средства будут направлены в ДУМК.
Как внести фитр-садака:
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через приложение MBANK перейдите в Mislamic;
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на главной странице нажмите на баннер «Фитр-садака»;
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введите сумму пожертвования и подтвердите операцию.
Фитр-садака на 2025 год составляет 1 килограмм 600 граммов пшеницы, муки и изюма, или 3 килограмма 200 граммов ячменя и фиников, или эквивалентная денежная сумма:
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пшеница, 1,6 килограмма — 50 сомов;
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изюм, 1,6 килограмма — 750 сомов;
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мука, 1,6 килограмма — 80 сомов;
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ячмень, 3,2 килограмма — 90 сомов;
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финики, 3,2 килограмма — 900 сомов.
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