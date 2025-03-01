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Бизнес

Mislamic поздравляет с началом Рамадана: фитр-садака доступен в приложении

Священный месяц Рамадан — время духовного очищения, милосердия и поддержки. В этот особенный период важно делиться теплом, заботой и совершать добрые дела. Пусть Рамадан принесет гармонию, мир и вдохновение на поступки, которые делают мир лучше!

Исламский банкинг становится доступнее и удобнее благодаря цифровым решениям. Mislamic от MBANK — передовой цифровой исламский банкинг, который сочетает современные технологии, принципы шариата и высокий уровень социальной ответственности. Помимо удобных и безопасных финансовых сервисов в мобильном приложении, Mislamic активно поддерживает образование и развитие общества.

Особое значение в этот месяц имеет помощь нуждающимся. Оплатить фитр-садака можно всего в несколько кликов в Mislamic, что делает процесс пожертвований удобным и своевременным. Полученные средства будут направлены в ДУМК.

Как внести фитр-садака:

  • через приложение MBANK перейдите в Mislamic;

  • на главной странице нажмите на баннер «Фитр-садака»;

  • введите сумму пожертвования и подтвердите операцию.

Фитр-садака на 2025 год составляет 1 килограмм 600 граммов пшеницы, муки и изюма, или 3 килограмма 200 граммов ячменя и фиников, или эквивалентная денежная сумма:

  • пшеница, 1,6 килограмма — 50 сомов;

  • изюм, 1,6 килограмма — 750 сомов;

  • мука, 1,6 килограмма — 80 сомов;

  • ячмень, 3,2 килограмма — 90 сомов;

  • финики, 3,2 килограмма — 900 сомов.

Mislamic — цифровой исламский банкинг. Современные решения для традиционных ценностей.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/321472/
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