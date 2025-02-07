Три дня до судьбоносного розыгрыша: 10 миллионов сомов могут стать вашими!

Время на исходе: розыгрыш 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» уже через три дня.

Финальный розыгрыш состоится 10 февраля. Кроме главного приза, будет разыграно еще восемь дополнительных денежных вознаграждений по 50 тысяч сомов.

Неважно, SIM-карта какого оператора у вас в смартфоне, участвовать могут абоненты любого оператора Кыргызстана.

Представьте, как может измениться ваша жизнь: путешествия, новая квартира, бизнес мечты — этот день может стать отправной точкой для ваших самых смелых планов.

Спешите принять участие! Каждые пополнение баланса, оплата покупок через фирменный QR-код, а также переводы от 500 сомов дают вам шанс выиграть. Чем больше действий, тем выше вероятность забрать приз.

Если еще не скачали приложение, сделайте это сейчас по ссылкам в Google Play или App Store. Пройдите идентификацию онлайн и оцените тот комфорт, который открывает приложение «Мой О!».

Не откладывайте удачу на потом — попробуйте прямо сейчас!

Подробности на udacha.o.kg.

Период проведения лотереи в КР: 02.12.2024 — 10.02.2025.

Разрешение № 421 от 19.11.2024, выданное Финнадзором при МЭиК КР.

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