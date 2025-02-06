10:59
USD 87.45
EUR 90.98
RUB 0.88
Бизнес

Рабочий лайфхак: рассказываем, как пользоваться мобильной связью О! бесплатно

Связь без затрат — это реально! Представьте: вы просто оплачиваете покупки, совершаете привычные платежи, к примеру утренний кофе или бензин на заправке, а потом используете накопленные бонусы, чтобы бесплатно пользоваться мобильной связью. Никаких лишних трат — только выгода.

Копить О!Бонусы легко:

  • расплачивайтесь картой Visa O!Bank в магазинах и онлайн — так вы вернете 2 процента от потраченных средств;

  • покупайте на O!Market — бесплатная доставка и 2 процента бонусами с каждой покупки;

  • покупайте электронные подарочные карты в «Мой О!» — 5 процентов кешбэка начислится на ваш бонусный счет;

  • пополняйте баланс О! — и вам вернется кешбэк в размере 1 процента.

Именно так абоненты О! могут оплачивать тариф не сомами, а О!Бонусами — по сути бесплатно!

Кто может копить О!Бонусы?

О!Бонусы могут накапливать абоненты тарифных линеек «Переходи на О!», «Твой ноль», «Твой Суперноль», являющиеся идентифицированными держателями ЭК «О!Деньги». Начисленные бонусы нельзя вывести на кошелек «О!Деньги». Подробные условия акции «О!Бонус» на сайте o.kg.

Пользуйтесь «Мой О!»

«Мой О!» — это суперприложение, которое доступно любому кыргызстанцу с SIM-картой любого оператора связи Кыргызстана. Оно объединяет мобильный банкинг O!Bank, маркетплейс, сервис по покупке дешевых авиабилетов и многое другое. Устанавливайте прямо сейчас Google Play или App Store.

***

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.

Сервис «О!Деньги» и бонусный процессинг предоставляются ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817 от 03.08.2017.

Акция 2 процента кешбэка и бесплатная доставка по Бишкеку действует до 28.02.2025. Бесплатная доставка осуществляется при покупке от 1 тысячи сомов у одного продавца на О!Market.

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/319093/
просмотров: 255
Версия для печати
Материалы по теме
Один билет — и весь мир у ваших ног! Как выиграть 10 МИЛЛИОНОВ на кругосветку
Успевайте! До розыгрыша 10 МИЛЛИОНОВ сомов от «Мой О!» остались считанные дни
«Яндекс Плюс» БЕСПЛАТНО на всех тарифах «Переходи на О! КОМБО»
Переходи на О! и бери максимум — новый номер + 30 ГБ в подарок!
Пусть мечта о своей квартире станет реальностью с «Мой О!»
22 января один из подписчиков О! в Instagram получит iPhone 16 Pro Max
До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца
Быстрее и надежнее: технологический лидер О! улучшает работу сети по всей стране
Открыт легкий способ исполнить новогодние желания!
Как не остаться без связи в Новый год? Пополнить баланс «О!Бонусами»
Популярные новости
Почему Мишустин резко высказался о&nbsp;судьбе российских инвесторов: мнение юриста Почему Мишустин резко высказался о судьбе российских инвесторов: мнение юриста
Внимание! Будьте бдительны: мошенники используют данные ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;&nbsp;/ НПС &laquo;Элкарт&raquo; Внимание! Будьте бдительны: мошенники используют данные ЗАО «МПЦ» / НПС «Элкарт»
MBANK победил в&nbsp;престижном IT-конкурсе Project of&nbsp;the Year MBANK победил в престижном IT-конкурсе Project of the Year
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; (Кыргызстан) и&nbsp;АО&nbsp;&laquo;НПК&raquo; (Казахстан) подписали меморандум ЗАО «МПЦ» (Кыргызстан) и АО «НПК» (Казахстан) подписали меморандум
Бизнес
Рабочий лайфхак: рассказываем, как пользоваться мобильной связью&nbsp;О! бесплатно Рабочий лайфхак: рассказываем, как пользоваться мобильной связью О! бесплатно
Почему бизнесменам удобно пользоваться POS-терминалами от&nbsp;O!Bank? Почему бизнесменам удобно пользоваться POS-терминалами от O!Bank?
Один билет&nbsp;&mdash; и&nbsp;весь мир у&nbsp;ваших ног! Как выиграть 10&nbsp;МИЛЛИОНОВ на&nbsp;кругосветку Один билет — и весь мир у ваших ног! Как выиграть 10 МИЛЛИОНОВ на кругосветку
Почему Мишустин резко высказался о&nbsp;судьбе российских инвесторов: мнение юриста Почему Мишустин резко высказался о судьбе российских инвесторов: мнение юриста
6 февраля, четверг
10:58
Кыргызстан и Китай укрепляют сотрудничество: новые проекты в сельском хозяйстве Кыргызстан и Китай укрепляют сотрудничество: новые прое...
10:42
Студию отечественного певца обокрали более чем на 500 тысяч сомов
10:30
Рабочий лайфхак: рассказываем, как пользоваться мобильной связью О! бесплатно
10:22
Мэр Оша разрешил работать незаконному кафе «Манас-Ата», но потом передумал
10:20
Мирный план Трампа по Украине озвучат на Мюнхенской конференции по безопасности