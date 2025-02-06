Рабочий лайфхак: рассказываем, как пользоваться мобильной связью О! бесплатно

Связь без затрат — это реально! Представьте: вы просто оплачиваете покупки, совершаете привычные платежи, к примеру утренний кофе или бензин на заправке, а потом используете накопленные бонусы, чтобы бесплатно пользоваться мобильной связью. Никаких лишних трат — только выгода.

Копить О!Бонусы легко:

расплачивайтесь картой Visa O!Bank в магазинах и онлайн — так вы вернете 2 процента от потраченных средств;

покупайте на O!Market — бесплатная доставка и 2 процента бонусами с каждой покупки;

покупайте электронные подарочные карты в «Мой О!» — 5 процентов кешбэка начислится на ваш бонусный счет;

пополняйте баланс О! — и вам вернется кешбэк в размере 1 процента.

Именно так абоненты О! могут оплачивать тариф не сомами, а О!Бонусами — по сути бесплатно!

Кто может копить О!Бонусы?

О!Бонусы могут накапливать абоненты тарифных линеек «Переходи на О!», «Твой ноль», «Твой Суперноль», являющиеся идентифицированными держателями ЭК «О!Деньги». Начисленные бонусы нельзя вывести на кошелек «О!Деньги». Подробные условия акции «О!Бонус» на сайте o.kg.

Пользуйтесь «Мой О!»

«Мой О!» — это суперприложение, которое доступно любому кыргызстанцу с SIM-картой любого оператора связи Кыргызстана. Оно объединяет мобильный банкинг O!Bank, маркетплейс, сервис по покупке дешевых авиабилетов и многое другое. Устанавливайте прямо сейчас Google Play или App Store.

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Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.

Сервис «О!Деньги» и бонусный процессинг предоставляются ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817 от 03.08.2017.

Акция 2 процента кешбэка и бесплатная доставка по Бишкеку действует до 28.02.2025. Бесплатная доставка осуществляется при покупке от 1 тысячи сомов у одного продавца на О!Market.