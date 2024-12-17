БЕСПЛАТНЫЕ NFC-стикеры в центрах продаж и обслуживания MEGA

С 16 декабря 2024 года стартовала отличная акция от MegaPay — все пользователи виртуальной карты «MEGA ЭЛКАРТ» могут получить NFC-стикер совершенно бесплатно! Эта акция направлена на удобство пользователей, а также на популяризацию бесконтактных платежей и NFC-устройств.

Для того чтобы получить бесплатный NFC-стикер, необходимо выполнить два простых шага:

Пройти полную банковскую идентификацию в центре продаж и обслуживания MEGA. Выпустить виртуальную карту «MEGA ЭЛКАРТ» от банка-эмитента ОАО «Айыл Банк» через приложение MegaPay.

После выполнения этих условий специалист MEGA выдаст NFC-стикер и настроит его привязку к вашей карте.

Акция доступна только для пользователей приложения MegaPay, у которых:

выпущена виртуальная карта «MEGA ЭЛКАРТ» от ОАО «Айыл Банк»;

смартфон с операционной системой iOS или Android, но без встроенного NFC-модуля.

Важно:

На один ИНН можно получить только один бесплатный NFC-стикер за весь период акции.

Если пользователю ранее выдан NFC-стикер, повторный стикер бесплатно не предоставляется.

Обратите внимание! Количество стикеров ограничено, поэтому поспешите!

Акция доступна в следующих центрах продаж и обслуживания MEGA:

город Бишкек, проспект Чуй, 155, «ЦУМ-Айчурек», бутик В17;

город Бишкек, улица Юнусалиева, 177/2, торговый центр Beta Stores — 2;

город Бишкек, проспект Чингиза Айтматова, 3, ТЦ Asia Mall, 0-й этаж;

город Бишкек, улица Суюмбаева, 123, головной офис компании;

город Ош, проспект Масалиева, 2, ориентир — памятник Каныкей.

Акция продлится с 16 декабря 2024 года по 16 января 2025-го.

Также напоминаем, что сейчас действует акция «Плати одним касанием и открой для себя Таиланд с «MEGA ЭЛКАРТ!» Пользователи, совершающие бесконтактные платежи, получают возможность участвовать в розыгрыше путевки в солнечный Таиланд!

Открывайте для себя удобство бесконтактных платежей с MEGA и не упустите шанс отправиться в незабываемое путешествие!