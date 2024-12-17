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Бизнес

БЕСПЛАТНЫЕ NFC-стикеры в центрах продаж и обслуживания MEGA

С 16 декабря 2024 года стартовала отличная акция от MegaPay — все пользователи виртуальной карты «MEGA ЭЛКАРТ» могут получить NFC-стикер совершенно бесплатно! Эта акция направлена на удобство пользователей, а также на популяризацию бесконтактных платежей и NFC-устройств.

Для того чтобы получить бесплатный NFC-стикер, необходимо выполнить два простых шага:

  1. Пройти полную банковскую идентификацию в центре продаж и обслуживания MEGA.
  2. Выпустить виртуальную карту «MEGA ЭЛКАРТ» от банка-эмитента ОАО «Айыл Банк» через приложение MegaPay.

После выполнения этих условий специалист MEGA выдаст NFC-стикер и настроит его привязку к вашей карте.

Акция доступна только для пользователей приложения MegaPay, у которых:

  • выпущена виртуальная карта «MEGA ЭЛКАРТ» от ОАО «Айыл Банк»;
  • смартфон с операционной системой iOS или Android, но без встроенного NFC-модуля.

Важно:

  • На один ИНН можно получить только один бесплатный NFC-стикер за весь период акции.
  • Если пользователю ранее выдан NFC-стикер, повторный стикер бесплатно не предоставляется.

Обратите внимание! Количество стикеров ограничено, поэтому поспешите!

Акция доступна в следующих центрах продаж и обслуживания MEGA:

  • город Бишкек, проспект Чуй, 155, «ЦУМ-Айчурек», бутик В17;
  • город Бишкек, улица Юнусалиева, 177/2, торговый центр Beta Stores — 2;
  • город Бишкек, проспект Чингиза Айтматова, 3, ТЦ Asia Mall, 0-й этаж;
  • город Бишкек, улица Суюмбаева, 123, головной офис компании;
  • город Ош, проспект Масалиева, 2, ориентир — памятник Каныкей.

Акция продлится с 16 декабря 2024 года по 16 января 2025-го.

Также напоминаем, что сейчас действует акция «Плати одним касанием и открой для себя Таиланд с «MEGA ЭЛКАРТ!» Пользователи, совершающие бесконтактные платежи, получают возможность участвовать в розыгрыше путевки в солнечный Таиланд!

Открывайте для себя удобство бесконтактных платежей с MEGA и не упустите шанс отправиться в незабываемое путешествие!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/314475/
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