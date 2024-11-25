MegaPay от государственного оператора сотовой связи MEGA, 100% акций которого принадлежат Государственному банку развития КР, напоминает о том, что переводы в национальной валюте внутри страны осуществляются без комиссии.

Эта программа будет действовать до 31 декабря 2025 года и охватывает все внутренние переводы, включая переводы на банковские карты международных платежных систем, выпущенные коммерческими банками Кыргызстана.

Теперь клиенты MegaPay могут переводить деньги между банковскими счетами без дополнительных расходов. Это особенно важно для тех, кто регулярно осуществляет переводы, будь то для личных нужд, оплаты счетов или поддержки близких. Благодаря нововведению пользователи смогут существенно экономить на комиссионных сборах, которые раньше могли достигать значительных сумм при частых операциях.

Каковы преимущества использования MegaPay?

— Скорость операций: большинство транзакций обрабатывается мгновенно.

— Надежность: MegaPay гарантирует высокий уровень безопасности всех транзакций благодаря использованию современных технологий шифрования.

В MegaPay доступны переводы в 18 банков: ОАО «Оптима Банк», ОАО «Бакай Банк», ЗАО «Банк Компаньон», ЗАО «Финка Банк», ОАО «Керемет Банк», ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» (MBANK), ОАО «Кыргызкоммерцбанк», ОАО «Элдик Банк», ОАО «Айыл Банк», ОАО «Дос-Кредобанк», ОАО Банк «Бай Тушум», ОАО «Евразийский сберегательный банк», ЗАО «Коммерческий Банк КСБ», ЗАО «Банк Азии», ОАО «О! Банк», ОАО «ФинансКредитБанк», ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» и ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк»,

и в 8 электронных кошельков Кыргызстана: «O!Деньги», «ЭЛСОМ», Balance, «Илбирс», Finik, Cash2u, «Банк Компаньон» и Namba One.

Как начать пользоваться?

Открыть или скачать приложение (доступно в App Store и Google Play);

Ввести реквизиты получателя или отсканировать ELQR получателя;

Указать сумму для оплаты и подтвердить платеж.

Предложение касается исключительно переводов внутри Кыргызстана и действует для транзакций в национальной валюте.

Также стоит подчеркнуть, что при осуществлении перевода на любой банк или кошелек через ELQR комиссия не взимается.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!