Покупайте только зарегистрированные смартфоны в магазинах O!Store

В конце августа в Кыргызстане вступили в силу обновленные правила регистрации IMEI-кодов мобильных устройств.

Это значит, что со 2 сентября 2024 года все телефоны, не зарегистрированные имортерами при ввозе на территорию страны, будут заблокированы в течение трех часов после первого доступа такого устройства в сеть любого мобильного оператора КР.

До 2 сентября дейстовала временная упрощенная процедура регистрации телефонов, которая позволяла продавцам торговых точек или самим покупателям пройти ее в ГСИ, заплатив 600 сомов и не представляя других подтверждающих документов. Эта мера была предназначена для возможности легализовать и зарегистрировать ранее ввезенные и находящиеся на складах продавцов телефонные аппараты.

Со 2 сентября мобильные телефоны могут быть зарегистрированы физическими лицами при их ввозе для собственного пользования только при прохождении стандартной процедуры регистрации на сайте www.imei.kg, уплате регистрационного платежа и представлении подтверждающих документов ввоза на территорию республики (проверка пересечения границы за 30 календарных дней до момента регистрации либо подтверждающие документы покупки устройства на электронных маркетплейсах).

Если же вы купили незарегистрированный телефон после 2 сентября на территории КР и у вас нет подтверждающих документов ввоза для личных целей, то вы НЕ сможете зарегистрировать его и пройти процедуру регистрации, поэтому рекомендуем вам вернуть аппарат продавцу.

ОЧЕНЬ ВАЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ РЕГИСТРАЦИЮ ТЕЛЕФОНА ПЕРЕД ПОКУПКОЙ. Это можно сделать в приложении «Мой О!», на сайте www.imei.kg или набрать команду *5656#.

Обращаем ваше внимание на то, что в магазинах O!Store — только зарегистрированные смартфоны.

Все мобильные телефоны в O!Store зарегистрированы официально при ввозе на территорию страны, что включает в себя декларирование устройств и уплату всех налогов и регистрационных сборов.

Избегайте проблем с активацией новых смартфонов, покупайте устройства только в проверенных местах!

Сеть магазинов O!Store сотрудничает напрямую с представителями брендов телефонов, предоставляет гарантию на товар и выгодные условия покупки: подарочный интернет при заказе онлайн, беспроцентную рассрочку, подарки, акции.

Более подробную информацию о регистрации мобильных устройств можно изучить на сайте ГСИ по ссылке www.imei.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.