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Бизнес

Связь лучше, интернет быстрее: Beeline продолжает развивать сеть

Самый быстрый мобильный интернет и бесперебойная связь — это возможно с Beeline! Сотовый оператор постоянно расширяет и модернизирует сеть, чтобы абоненты могли не только всегда быть на связи с близкими, но и работать, учиться и отдыхать онлайн.

Beeline Кыргызстан активно развивает сеть 4G по всей стране, как в столице, так и в отдаленных районах. Специалисты компании устанавливают новые базовые станции и обновляют оборудование, чтобы качество связи всегда оставалось на высоте.

Благодаря этой работе Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане! Это подтверждает независимое исследование Ookla*, основанное на данных Speedtest за первое полугодие 2024-го. Сотовый оператор гордится этим достижением и продолжает совершенствовать сеть.

За прошедшую неделю в Бишкеке, а также в Ошской и Джалал-Абадской областях появилось еще несколько новых базовых станций Beeline. Также абоненты могут почувствовать улучшение качества связи по дороге на Иссык-Куль — это результат модернизации базовых станций в Чуйской области.

— Качественная связь не только обеспечивает комфорт, но и открывает возможности, — отметил генеральный директор Beeline Кыргызстан Андрей Пятахин. — Компания активно инвестирует в развитие сети и внедрение новых технологий, чтобы кыргызстанцы могли пользоваться преимуществами глобального цифрового мира. Сейчас Beeline предлагает самый быстрый 4G-интернет и современные продукты, продолжая создавать лучшие условия для абонентов.

Это возможно! Это Beeline!

* Основано на анализе Ookla® данных Speedtest Intelligence® о медианной скорости загрузки в Кыргызстане за первое полугодие 2024-го. Товарные знаки Ookla® используются по лицензии и перепечатываются с разрешения.

Лицензии СРНОС при МЦР КР № 15-1420-КР, 16-1526-КР, 16-1527-КР, 14-1102-КР, 14-1125-КР, 16-0089-КР, 20-0388-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/302260/
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