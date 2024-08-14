До 15 августа все телефоны в КР должны быть зарегистрированы

Покупайте смартфоны в крупнейшей сети магазинов O!Store — это гарант того, что вы купите проверенное, сертифицированное устройство напрямую от официального поставщика, что обеспечивает 100 процентов качество устройств.

Покупая смартфоны в O!Store, можно быть уверенным, что телефоны уже зарегистрированы и ими можно пользоваться сразу после покупки, не боясь, что он превратится в кирпич через месяц.После 15 августа телефоны, IMEI-коды которых не зарегистрированы в ГСИ, не будут работать в мобильных сетях Кыргызстана.

Прямо сейчас во всех магазинах сети действует акция, в рамках которой можно купить один смартфон, а по факту забрать целых два + еще кучу подарков!

Каждый покупатель в придачу к основному смартфону Infinix получает еще один смартфон на выбор, а также беспроводные наушники, смарт-часы, умные весы, стильные рюкзаки или пауэрбанк! Приготовьтесь забрать с собой целый пакет нужных и полезных подарков!

Покупать в O!Store удобно и выгодно, всегда можно оформить любой смартфон в рассрочку. Заказать онлайн можно по телефону 0 705 007 000.

Обязательно проверяйте телефон перед покупкой

Регистрация телефонов — обязанность продавца, поэтому в продаже должны быть уже зарегистрированные телефоны. Проверить регистрацию просто — узнайте 15-значный IMEI-код устройства, набрав команду *#06#, затем зайдите в приложение «Мой О!», нажмите на главной странице кнопку «Проверить IMEI телефона» и введите код.

Если вы купили незарегистрированный телефон в Кыргызстане, то срочно обратитесь по месту покупки и попросите продавца зарегистрировать его по ссылке www.imei.kg/stockreg до 15 августа 2024 года.

Если у вас двухсимочник и есть поддержка eSIM, то имейте в виду, что все слоты под SIM-карту должны быть зарегистрированы. Для проверки поочередно вставьте рабочую SIM-карту в каждый слот и совершите звонок или войдите в интернет, таким образом активировав его.

Если оказалось, что один слот под SIM-карту зарегистрирован, а остальные нет, то вам необходимо отправить на support@imei.kg письмо со всеми IMEI-кодами вашего телефона. Для этого наберите *#06# и сделайте снимок экрана, приложив его к письму.

Подробная информация на сайте imei.kg.

Покупайте смартфоны в O!Store — будьте уверены в своей покупке

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