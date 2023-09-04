01:57
USD 89.51
EUR 97.41
RUB 0.98
Бизнес

Люксовые мобильные номера со скидкой 50 процентов — успевайте!

Успейте забрать самый красивый номер категории PLATINUM сети О! в два раза дешевле!

Скидки 50 процентов на премиальные номера Мобильного оператора О! действуют до 5 сентября 2023 года включительно.

Участвуйте в онлайн-аукционе VIPNOMER.O.KG, регистрируйтесь, делайте ставки.

Уже стартовали онлайн-торги за следующие номера:

  • 0501 700 007 — блиц-цена со скидкой 50 процентов — 7 тысяч 500 сомов;
  • 0503 444 444 — блиц-цена со скидкой 50 процентов — 75 тысяч сомов;
  • 0504 400 004 — блиц-цена со скидкой 50 процентов — 75 тысяч сомов;
  • 0505 550 005 — блиц-цена со скидкой 50 процентов — 15 тысяч сомов;
  • 0507 300 300 — блиц-цена со скидкой 50 процентов — 15 тысяч сомов.

Еще больше красивых номеров на сайте VIPNOMER.O.KG.

Как принять участие в торгах?

Ознакомьтесь с правилами проведения аукциона и зарегистрируйтесь в торгах по конкретному лоту путем отправки SMS на короткий номер, который вы увидите, кликнув на выбранный номер.

Для участия в торгах необходимо:

  • быть старше 18 лет;
  • иметь активную SIM-карту мобильного оператора О!;
  • иметь на балансе сумму не менее 1 тысячи сомов, которые будут списаны с баланса в качестве задатка до завершения торгов (сумма снимается только со счета победителя аукциона, другим участникам эта сумма возвращается на баланс сразу же после завершения торгов).

Онлайн-торги проходят в классической форме аукциона на повышение стартовой цены с учетом шага торгов в размере 1 тысячи сомов.

ВНИМАНИЕ! Вы можете успеть приобрести право на пользование номером как в процессе торгов, так и до начала торгов, первым отправив SMS на короткий номер, соответствующий конкретному лоту, с указанием блиц-цены. В таком случае вы автоматически будете признаны победителем торгов.

Номера категории PLATINUM можно также приобрести в любом из магазинов О!Store или самостоятельно в рамках услуги «Мой новый номер».

Пусть вам улыбнется удача!

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06 декабря 2016 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/274146/
просмотров: 2840
Версия для печати
Материалы по теме
Новогодний график работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
Всего 4 дня! Успейте пройти онлайн-идентификацию в «Мой О!» и получить подарок
Всего четыре дня, чтобы успеть! Получите полгода бесплатного интернета + ТВ
Выберите красивые номера О! со скидкой 75 процентов себе и близким на Новый год
Грандиозные скидки в сети магазинов O!Store — бегом за подарками!
Новый роуминг-пакет на 1 тысячу мегабайт от О! для связи за границей
Только посмотрите, сколько новогодних предложений приготовил О!
O!Store объявляет скидку на смартфоны Infinix и дарит подарки
1+1 будет 3! Праздничная арифметика от магазинов O!Store
Успейте получить шесть месяцев бесплатного интернета + ТВ от Saima Telecom
Популярные новости
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
17 марта, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
16 марта, суббота
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 марта: немного потеплеет
19:32
В США произошел инцидент с Boeing. Оторвалась часть внешней обшивки
19:07
Как сохранить здоровье ушей? Рекомендации врачей
18:36
В Кыргызстане свидетельства о рождении официально нет у 266 детей
18:02
В Бишкеке за два месяца туберкулез выявили у 107 человек