Успейте забрать самый красивый номер категории PLATINUM сети О! в два раза дешевле!

Скидки 50 процентов на премиальные номера Мобильного оператора О! действуют до 5 сентября 2023 года включительно.

Участвуйте в онлайн-аукционе VIPNOMER.O.KG, регистрируйтесь, делайте ставки.

Уже стартовали онлайн-торги за следующие номера:

0501 700 007 — блиц-цена со скидкой 50 процентов — 7 тысяч 500 сомов;

— блиц-цена со скидкой 50 процентов — 7 тысяч 500 сомов; 0503 444 444 — блиц-цена со скидкой 50 процентов — 75 тысяч сомов;

— блиц-цена со скидкой 50 процентов — 75 тысяч сомов; 0504 400 004 — блиц-цена со скидкой 50 процентов — 75 тысяч сомов;

— блиц-цена со скидкой 50 процентов — 75 тысяч сомов; 0505 550 005 — блиц-цена со скидкой 50 процентов — 15 тысяч сомов;

— блиц-цена со скидкой 50 процентов — 15 тысяч сомов; 0507 300 300 — блиц-цена со скидкой 50 процентов — 15 тысяч сомов.

Еще больше красивых номеров на сайте VIPNOMER.O.KG.

Как принять участие в торгах?

Ознакомьтесь с правилами проведения аукциона и зарегистрируйтесь в торгах по конкретному лоту путем отправки SMS на короткий номер, который вы увидите, кликнув на выбранный номер.

Для участия в торгах необходимо:

быть старше 18 лет;

иметь активную SIM-карту мобильного оператора О!;

иметь на балансе сумму не менее 1 тысячи сомов, которые будут списаны с баланса в качестве задатка до завершения торгов (сумма снимается только со счета победителя аукциона, другим участникам эта сумма возвращается на баланс сразу же после завершения торгов).

Онлайн-торги проходят в классической форме аукциона на повышение стартовой цены с учетом шага торгов в размере 1 тысячи сомов.

ВНИМАНИЕ! Вы можете успеть приобрести право на пользование номером как в процессе торгов, так и до начала торгов, первым отправив SMS на короткий номер, соответствующий конкретному лоту, с указанием блиц-цены. В таком случае вы автоматически будете признаны победителем торгов.

Номера категории PLATINUM можно также приобрести в любом из магазинов О!Store или самостоятельно в рамках услуги «Мой новый номер».

Пусть вам улыбнется удача!

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