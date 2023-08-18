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Бизнес

MBusiness — помощник бизнесмена. Oтправка счетов на оплату с MBusiness на MBANK!

Воспользуйтесь простым и эффективным способом отправки счетов на оплату между MBusiness и счетами в MBANK!

Инструкция:

1. На главном экране приложения MBusiness найдите и нажмите кнопку «Создать».
2. Выберите «Счет на оплату».
3. Введите номер плательщика.
4. Укажите назначение платежа.
5. Введите сумму оплаты.
6. Готово! Получатель получит уведомление и сможет мгновенно оплатить сумму.

Для владельцев бизнеса важно иметь удобные инструменты для ведения финансовых операций и контроля расчетов.

Теперь с MBusiness и MBANK вы можете легко и быстро отправлять счета на оплату между аккаунтами вашего бизнеса, обеспечивая удобство и простоту в управлении финансами.

Преимущества MBusiness:

  • возможность отправлять счета на оплату с MBusiness на MBANK;
  • управление всеми своими компаниями быстро и легко в одном месте — в личном кабинете;
  • добавление пользователей и назначение подходящих ролей, что позволяет управлять правами доступа;
  • контроль оплаты командировочных, представительских и хозяйственных расходов сотрудников вашей компании вместе с картой Visa Business.


MBusiness — умный банкинг для умных предпринимателей.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/272840/
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