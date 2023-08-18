Воспользуйтесь простым и эффективным способом отправки счетов на оплату между MBusiness и счетами в MBANK!

Инструкция:

1. На главном экране приложения MBusiness найдите и нажмите кнопку «Создать».

2. Выберите «Счет на оплату».

3. Введите номер плательщика.

4. Укажите назначение платежа.

5. Введите сумму оплаты.

6. Готово! Получатель получит уведомление и сможет мгновенно оплатить сумму.



Для владельцев бизнеса важно иметь удобные инструменты для ведения финансовых операций и контроля расчетов.

Теперь с MBusiness и MBANK вы можете легко и быстро отправлять счета на оплату между аккаунтами вашего бизнеса, обеспечивая удобство и простоту в управлении финансами.

Преимущества MBusiness:

возможность отправлять счета на оплату с MBusiness на MBANK;

управление всеми своими компаниями быстро и легко в одном месте — в личном кабинете;

добавление пользователей и назначение подходящих ролей, что позволяет управлять правами доступа;

контроль оплаты командировочных, представительских и хозяйственных расходов сотрудников вашей компании вместе с картой Visa Business.



MBusiness — умный банкинг для умных предпринимателей.