Эксперт: Недостаток информации мешает борьбе с неинфекционными заболеваниями

В столице подводят первые итоги 12-й глобальной конференции по городскому здравоохранению City Health с участием международных экспертов из 15 стран. О том, какой опыт удалось почерпнуть на прошедшем мероприятии и к каким первоначальным выводам пришла принимающая сторона, рассказывает ректор Бишкекского международного медицинского института, доктор медицинских наук, профессор Альфия Самигуллина.

Проведение в столице Кыргызстана двухдневной конференции, посвященной вопросам общественного здравоохранения и снижения вреда, стало возможным благодаря работе Бишкекского международного мединститута. С момента своего открытия в 2021 году в качестве направления научной деятельности учебное заведение выбрало концепцию снижения вреда — прагматичный подход к сокращению рисков и возможных негативных последствий от употребления алкоголя, наркотиков и табака. В Бишкеке была проведена целая серия научных исследований о распространенности вредных привычек в молодежной среде. Полученные результаты подтолкнули к мысли о необходимости продолжать работу в этом направлении.

Фото организаторов. Ректор Бишкекского международного медицинского института, доктор медицинских наук, профессор Альфия Самигуллина

«У нас были цифры, подтверждающие наличие проблемы, но не было понимания того, что с этим делать дальше. Нужно было собрать на одной площадке научное сообщество для обсуждения вопросов, обмена опытом. Когда мы узнали о том, что в государствах Европы ежегодно проводится такая конференция, подали заявку и очень обрадовались, получив положительный ответ. Впервые за свою историю Международная конференция по городскому здравоохранению выбрала в качестве дискуссионной площадки страну Центральной Азии», — рассказывает Альфия Самигуллина.

Для Кыргызстана, подчеркивает она, передовой опыт государств, добившихся больших успехов в борьбе с алкогольной, табачной и наркотической зависимостью, очень важен. По данным Республиканского центра укрепления здоровья, 80 процентов случаев от общего количества смертей в стране происходят из-за неинфекционных заболеваний, таких как рак, сахарный диабет, сердечно-сосудистые и болезни легких. Смертность в мире от НИЗ также сохраняется на высоком уровне и составляет 71 процент от общего количества смертей.

«Все системы здравоохранения мира тратят большие деньги на лечение НИЗ, которые становятся причиной потери трудоспособности населения, инвалидизации и ранней смертности. Хронические заболевания протекают медленно, и человек, как правило, не обращает на это внимания, продолжая подвергать свое здоровье риску.

Но даже зная о всех возможных последствиях от малоподвижного образа жизни, неправильного питания, курения и алкоголя, мы не занимаемся профилактикой на должном уровне. Усилия государства по борьбе с НИЗ не достигают цели.

В Кыргызстане продолжают употреблять алкоголь около 50 процентов мужчин и 27 процентов женщин, а общее число курящих превышает 25 процентов. Молодежь не задумывается над тем, каким будет их здоровье через 5-10 лет, и не ведет здоровый образ жизни», — констатирует эксперт.

Решения, принятые на Международной конференции по городскому здравоохранению, могут поспособствовать улучшению ситуации. В первую очередь появится инструмент, на который можно опираться.

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«Мы узнали о лучших практиках, которые применяются в развитых государствах для снижения уровня неинфекционных заболеваний. Впечатляет опыт Китая, где все тюрьмы охвачены государственными программами по оказанию медицинской помощи заключенным. В странах Европы общественности рассказывают о каждом действии, доступ к информации остается открытым, работают телефоны доверия, куда человек может позвонить и попросить помощи в любой момент. К сожалению, в Кыргызстане такого нет, а нехватка информации может быть серьезным препятствием для борьбы с неинфекционными заболеваниями. К примеру, я с удивлением узнала, что у нас в местах лишения свободы тоже работают программы по снижению рисков заражения ВИЧ-инфекцией среди наркозависимых и оказанию социальной поддержки. Точечная работа идет, но мы о ней ничего не знаем. Поэтому важно об этом говорить, объединяться в единую команду с экспертами, которые поддерживают принципы снижения вреда, привлекать к решению проблем государство и гражданское общество», — добавляет Альфия Самигуллина.

Первые шаги по внедрению концепции в Кыргызстане были сделаны еще в «нулевых». Тогда эта инициатива не получила развития из-за непродуманной политики. Сторонники нового подхода в республике сегодня останавливаться на достигнутом не собираются, готовы продолжать свою научную работу и ежегодно принимать участие в конференции по городскому здравоохранению, чтобы держать руку на пульсе.