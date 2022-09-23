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Бизнес

Beeline оказал баткенцам помощь на более чем 90 миллионов сомов

16 сентября на границе Кыргызстана и Таджикистана начались вооруженные столкновения, в результате которых погибли 59 кыргызстанцев и пострадали около 300 домов и семей. В связи с этим компания Beeline организовала пункты сбора гуманитарной помощи пострадавшим среди сотрудников и населения.

Так, Beeline с 16 сентября по сегодняшний день предоставляет для жителей Баткенской области и Чон-Алайского района Ошской области бесплатную связь на сумму более чем 90 миллионов сомов безвозмездно.

Кроме того, сотрудники компании собрали гуманитарную помощь баткенцам в виде средств индивидуальной защиты, гигиены, мыломоющих и других средств первой необходимости.

Также компания отправила семьям пострадавших продукты питания и предметы первой необходимости, а защитникам границы телефоны, зарядки и внешние аккумуляторы для заряда телефонов на сумму более 1 миллиона сомов.

С заботой о Вас и Ваших близких, Beeline!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/246102/
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