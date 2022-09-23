Индия рассчитывает привлечь общий объем инвестиций в размере не менее $25 миллиардов в рамках схемы стимулирования, направленной на развитие местного производства чипов и дисплеев. Об этом сообщает издание U.S. News & World Report со ссылкой на государственного министра электроники и информационных технологий Индии Раджива Чандрасекара.

Фото Reuters. Полупроводниковые чипы на печатной плате компьютера.

Индийское правительство увеличило финансовую поддержку новых предприятий по производству полупроводников, чтобы покрыть 50 процентов стоимости проекта, и заявило, что уберет ограничения на максимальный размер инвестиций для стимулирования производства дисплеев.

Как отмечается, правительство премьер-министра Нарендры Моди стремится привлечь больше крупных инвестиций в рамках плана стимулирования производства чипов и дисплеев, планируя сделать Индию ключевым игроком в глобальной цепочке поставок.

Ранее правительство Индии согласилось покрыть от 30 до 50 процентов затрат на создание новых заводов по производству дисплеев и микросхем. 21 сентября правительство страны также заявило, что покроет 50 процентов капитальных затрат на создание предприятий по производству корпусов для полупроводниковых приборов.

Министр электроники и информационных технологий страны отметил, что правительство ведет переговоры со многими мировыми игроками об инвестировании в сектор производства чипов в Индии.

«Переговоры проходят в контексте многочисленных стимулирующих пакетов и программ, объявленных разными странами. У нас есть опыт развития электронной промышленности. Мы также предлагаем базовую инфраструктуру для организации производства», — добавил он.

На прошлой неделе индийский конгломерат Vedanta и тайваньская Foxconn подписали соглашение с индийской провинцией Гуджарат об инвестировании $19,5 миллиарда в западный штат для создания заводов по производству полупроводников и дисплеев.

Vedanta является третьей компанией, объявившей о размещении завода по производству чипов в Индии после международного консорциума ISMC и сингапурской IGSS Ventures.

В совместном отчете Индийской ассоциации электроники и полупроводников (IESA) и Counterpoint Research говорится, что к 2026 году совокупный доход рынка полупроводниковых компонентов в стране достигнет $300 миллиардов.

Согласно отчету, схема стимулирования производства, как и программа «Сделано в Индии», в ближайшем будущем будет стимулировать закупку полупроводниковых компонентов местного производства.