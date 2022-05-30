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Бизнес

Услуги «Айыл Банка» без комиссии в приложении «Мой О!»

С приложением «Мой О!» пользоваться банковскими услугами становится удобнее, выгоднее и быстрее! Доступ к финансовым сервисам в смартфоне позволяет в любой момент 24/7 отправить перевод, оплатить кредит или пополнить счет.

Так, пользователи кошелька «О!Деньги» могут погашать кредиты, пополнять карты, счета и депозиты «Айыл Банка» бесплатно и без похода в банк.

Кроме того, комиссия за услуги «Айыл Банка» обнулена и во всех терминалах О!.

Воспользоваться услугами онлайн просто:

  1. Установите приложение из Google Play или App Store.
  2. Пройдите онлайн-идентификацию.
  3. Выберите нужный сервис в каталоге.
  4. Оплатите с баланса телефона, кошелька или карты.

В приложении также можно настроить функцию автоплатежа или напоминания. Сервис напомнит об оплате в указанный день или проведет запланированный платеж автоматически.

Отметим, через «О!Деньги» можно легко погасить кредиты более 40 финансовых учреждений, а также отправить перевод на карты банков Кыргызстана, Казахстана, России, Узбекистана, Таджикистана и Украины.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБ КР № 2021030817, № 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/235252/
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