С 27 сентября по 1 октября в Бишкеке прошла неделя цифрового развития Digital Week. Она включала в себя четыре крупных мероприятия: Центрально-Азиатский форум по управлению интернетом, Кыргызстанский форум информационных технологий, форум e-Сommerce Expo 2021 и Digital Fest.

Миссия этого масштабного и имиджевого события в этом году — вывод обсуждения цифровой повестки развития на региональный уровень и объединение усилий с другими центрально-азиатскими странами для ускорения цифровой интеграции и совместного противостояния цифровым вызовам.

Преимуществом Digital week — 2021 стала возможность открытого обсуждения с цифровыми лидерами из разных секторов, стран барьеров, зон развития и совместных усилий в рамках цифровой трансформации.

Цифровую неделю — 2021 посетила делегация из Республики Казахстан во главе с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, а также международные эксперты из 12 стран.

Организаторы масштабного события — Министерство цифрового развития КР, Проектный офис, Общественный Фонд ГИИП, Ассоциация электронной коммерции, ПВТ и КАРПОУ.

Цифры и факты

Демонстрация трансграничного обмена документами Кыргызстан — Казахстан через систему электронного документооборота посредством интеграционного шлюза ЕЭК.

Проведено восемь официальных двусторонних встреч по выработке потенциальных совместных региональных инициатив.

Общее количество участников (офлайн и онлайн) Digital Week — более 2 тысяч человек.

Событие посетили около 50 экспертов из 12 государств.

Были презентованы около 60 докладов о трендах и рекомендациях.

Подписан протокол о взаимодействии и сотрудничестве в сфере ИКТ путем создания межведомственной рабочей группы Кыргызстан — Казахстан.

Подписаны два меморандума: «О сотрудничестве между МЗ КР и ТОО Cerebra Республики Казахстан по автоматизированной диагностике острой стадии инсульта на основе постпроцессинговой обработки искусственным интеллектом результатов КТ», «Меморандум о сотрудничестве IT-парков Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и Грузия. Объединение усилий для возможности выхода на новые рынки и поддержка стартапов».

Среди хедлайнеров события — представители таких топовых международных компаний, как Facebook, Tik-Ток, IBM, Uber, «Лаборатория Касперского», «Яндекс» и многие другие.

В рамках ЕЭК достигнута договоренность об обмене данными по киберпреступлениям, которые происходят на территории ЦА. Это касается не только хакерских атак, но и возможному противодействию с помощью цифровых технологий экстремизму и терроризму, а также различного рода компьютерным вирусам.

Впервые проведена церемония вручения награды Privacy Awards. 10 наград получили специалисты, компании и проекты из Центральной — Азии со значимыми достижениями в сфере приватности.

На Digital Fest — 2021 был организован долгожданный проект DIGITAL FEST AWARDS. Это была первая премия в области DIGITAL-маркетинга и цифровой экономики Кыргызстана.

Спонсоры и партнеры: MegaCom, Internet Society, Ripe NCC, Facebook, АО «Лаборатория Касперского», ICANN, Фонд «Сорос-Кыргызстан», UNDP Кыргызстан, Nitro, ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк», Lets Go и Dailer group.

ИА «24.kg» — медиапартнер Digital Week.