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Бизнес

Открыта регистрация на восьмой Кыргызстанский форум информационных технологий

Восьмой Кыргызстанский форум информационных технологий пройдет 29 сентября 2021 года.

Этот форум является крупнейшим мероприятием в сфере информационно-коммуникационных технологий. Проводится он с 2010 года и зарекомендовал себя как реальная площадка для обсуждения проблем и путей развития информационных технологий в Кыргызстане.

В этом году КИТ-форум посвящен для обсуждения текущей цифровой повестки, вызовов и решений в области цифровизации в условиях COVID-19, новых стратегий цифровой трансформации и трендов развития технологий, в том числе в период пандемии.

Каждая встреча на площадке KIT-форума приближает Кыргызстан к настоящему цифровому прорыву.

В связи с ограничениями, введенными из-за пандемии COVID-19, работу площадок форума организуют с учетом всех профилактических требований и мер безопасности.

Участие в мероприятии, как и прежде, бесплатное по предварительной регистрации.

Подробнее: kit2021.gipi.kg.

Следите за нашей страничкой! Все подробности уже скоро!

Ссылка на регистрацию.

Мероприятие пройдет 29 сентября 2021 года.

Место: город Бишкек, ул. Абдрахманова, 191, Отель Hyatt Regency.

ИА «24.kg» выступает информационным партнером форума.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/205633/
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Открыта регистрация на&nbsp;восьмой Кыргызстанский форум информационных технологий Открыта регистрация на восьмой Кыргызстанский форум информационных технологий
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