IT-парки четырех стран подписали соглашение о сотрудничестве

29 сентября в Бишкеке состоялся восьмой Кыргызстанский форум информационных технологий, КИТ-форум — 2021.

В рамках мероприятия состоялась церемония подписания меморандума между IT-парками четырех стран: Грузии, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Стороны договорились объединить усилия по продвижению резидентов парков на рынки других стран, совместно поддерживать стартапы, а также привлекать инвестиции в IT-сектор.

Соглашение закладывает основы для плодотворного и долгосрочного сотрудничества.

И. о. директора Парка высоких технологий Кыргызстана (ПВТ) Чубак Темиров заявил, что это новая ступень развития ПВТ и таким образом наша страна выходит на региональный уровень.

ИА «24.kg» — медиапартнер КИТ-форума — 2021.