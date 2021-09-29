Цифровые министры Кыргызстана и Казахстана встретились на Digital week 2021

В рамках Digital week 2021 состоялся пресс-брифинг с цифровыми министрами Кыргызстана и Казахстана. Цифровые министры двух стран подвели итоги двусторонних встреч в рамках первого мероприятия Цифровой недели — 2021 — Центральноазиатского форума по управлению интернетом.

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Ключевыми результатами переговоров заместитель председателя кабинета министров — министр цифрового развития Дастан Догоев отметил подписание протокола о тесном взаимодействии и дальнейшем сотрудничестве в сфере ИКТ и связи путем создания межведомственной рабочей группы Кыргызстан — Казахстан.

Следующим результатом он отметил достижение договоренности о взаимодействии Парка высоких технологий Кыргызстана и Astana Hub в области развития экосистемы стартапов, привлечения инвестиций, создания совместных акселерационных программ, наращивания кадрового потенциала.





Глава Министерства цифрового развития, инноваций, аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин в ходе брифинга обозначил следующие ключевые результаты. Во-первых, он отметил состав участников своей делегации и обратил внимание на то, что в двусторонних встречах участвовали не только государственные служащие, но и представили бизнес-сектора и IT-компаний.

Министр заострил внимание на обсуждении важной инициативы для поддержки и развития IT-сектора и в целом цифрового развития центральноазиатских стран — это идея по созданию региональной тюркоязычной экосистемы стартапов для решения собственных задач. Он заметил, что к этой инициативе планируется пригласить также Узбекистан.

Оба министра отметили успешный результат трансграничного обмена документами посредством интеграционного шлюза ЕЭК. Кстати, демонстрация цифрового обмена была реализована в рамках IT-выставки КИТ-форума — 2021.

На пресс-брифинге также был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между центром электронного здравоохранения при Министерстве здравоохранения и социального развития и Cerebra.ai Ltd. Республики Казахстан. Компания предложила в пилотном варианте использование в больницах Бишкека программного обеспечения по диагностике ОНМК (острого нарушения мозгового кровообращения) на ранней стадии с помощью искусственного интеллекта.

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Digital week — одно из имиджевых и крупных событий в стране международного уровня. Миссия этой масштабной инициативы — объединение всех конструктивных сил, ярких и проактивных национальных и международных экспертов, цифровых лидеров государственного сектора вокруг ключевой идеи — развития цифрового Кыргызстана для острой необходимости нахождения ниши нашей республики в активно формирующейся новой глобальной цифровой «карте мира». Digital week — это уникальная неделя цифрового развития.

Организаторы: Министерство цифрового развития, ОФ «ГИИП», Ассоциация электронной коммерции, ПВТ и КАРПОУ.

ИА «24.kg» — медиапартнер мероприятия.

