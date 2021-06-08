«Керемет Банк»: мероприятия НБ КР по оздоровлению дают положительные результаты

Председатель правления ОАО «Керемет Банк» Рысбек Токтогул, возглавивший финорганизацию с января этого года, поделился промежуточными итогами деятельности банка:
«Несмотря на то что пандемийный 2020-й для бизнеса многих компаний выдался проблемным, «Керемет Банк» достойно справился со всеми вызовами. Финансовые показатели на последнюю отчетную дату демонстрируют динамичное развитие банка. Могу с полной уверенностью сказать, что «Керемет Банк» оправился от прошлых потерь и впервые за последние годы вышел на прибыль, которая на 31 мая 2021 года составила 30,7 миллиона сомов (на аналогичный период прошлого года у банка был убыток в размере 172 миллионов сомов)».
Ключевое влияние на финансовые показатели оказали мероприятия НБ КР по оздоровлению банка и грамотные решения руководства.
После проведенного ребрендинга в 2019 году и поэтапной капитализации «Керемет Банк» заметно укрепил свои позиции на рынке страны.
«Если ситуация на рынке не изменится в худшую сторону, то «Керемет Банк» сможет генерировать прибыль ежемесячно, завершив 2021 год с устойчивой рыночной позицией и плюсовыми показателями», — убежден Рысбек Токтогул.
Все тенденции ведут к исполнению данного прогноза.
- Имея на сегодняшний день самый большой акционерный капитал среди комбанков Кыргызстана — 8,6 миллиарда сомов, «Керемет Банк» является одним из самых безрисковых финансовых институтов на рынке страны.
- Банк обеспечивает работой более 550 граждан страны и регулярно пополняет бюджет, являясь крупным налогоплательщиком: в 2020 году — 130 миллионов 751 тысяча сомов, за пять месяцев 2021 года перечислено налогов на сумму 47 миллионов 528 тысяч сомов.
- Сегодня «Керемет Банку», присутствующему во всех регионах, доверяют более 150 тысяч лояльных клиентов, и их число постоянно растет.
- Постепенно восстанавливается качество кредитов: за пять месяцев текущего года банк существенно нарастил объем кредитного портфеля, увеличив его более чем на 300 миллионов сомов и доведя до 7 миллиардов.
- Благодаря широкому региональному присутствию, развитой технической инфраструктуре (более 600 современных устройств — банкоматы, платежные и POS-терминалы, установленные в рамках цифровизации в самых труднодоступных районах страны), а также современным технологиям жители всех регионов могут полноценно пользоваться услугами «Керемет Банка» не выходя из дома или офиса.
Сегодня «Керемет Банк» уже может удаленно идентифицировать личность обратившегося даже в первый раз, а клиенты банка самостоятельно подключают себе мобильный и интернет-банкинг, открывают карточные и расчетные счета, осуществляют переводы, оформляют депозиты и пополняют их, оплачивают свыше 200 различных услуг и совершают многие другие банковские операции не приходя в банк.
Впереди у банка много планов. Следуя мировым тенденциям, «Керемет Банк» продолжит активно внедрять цифровые решения и технологичные банковские продукты для их глубокого проникновения среди широких слоев населения, также внедрит онлайн-кредитование и быстрые беззалоговые кредиты, предодобренную и бизнес-ипотеку, бизнес-овердрафт и другие востребованные сервисы.
Важно подчеркнуть, что благодаря докапитализации, произведенной основным акционером, «Керемет Банк» в течение последних двух лет успешно реализует масштабный проект по предоставлению льготной ипотеки работникам бюджетных организаций — «Социальную ипотеку».
С момента запуска программы — с мая 2019 года доступное жилье на сумму более 1,8 миллиарда сомов приобрели более 1 тысячи 400 семей во всех областях Кыргызской Республики.
«Обновленный «Керемет Банк» продолжает оставаться стратегически значимым на банковском рынке Кыргызстана и в самом ближайшем будущем имеет реальные шансы стать крупнейшим технологичным банком страны с самой развитой линейкой современных продуктов, карточных услуг и платежных инструментов», — уверен глава ОАО «Керемет Банк» Рысбек Токтогул.