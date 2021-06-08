12:46
USD 84.63
EUR 102.93
RUB 1.16
Бизнес

«Керемет Банк»: мероприятия НБ КР по оздоровлению дают положительные результаты

Председатель правления ОАО «Керемет Банк» Рысбек Токтогул, возглавивший финорганизацию с января этого года, поделился промежуточными итогами деятельности банка:

«Несмотря на то что пандемийный 2020-й для бизнеса многих компаний выдался проблемным, «Керемет Банк» достойно справился со всеми вызовами. Финансовые показатели на последнюю отчетную дату демонстрируют динамичное развитие банка. Могу с полной уверенностью сказать, что «Керемет Банк» оправился от прошлых потерь и впервые за последние годы вышел на прибыль, которая на 31 мая 2021 года составила 30,7 миллиона сомов (на аналогичный период прошлого года у банка был убыток в размере 172 миллионов сомов)».

Ключевое влияние на финансовые показатели оказали мероприятия НБ КР по оздоровлению банка и грамотные решения руководства.

После проведенного ребрендинга в 2019 году и поэтапной капитализации «Керемет Банк» заметно укрепил свои позиции на рынке страны.

«Если ситуация на рынке не изменится в худшую сторону, то «Керемет Банк» сможет генерировать прибыль ежемесячно, завершив 2021 год с устойчивой рыночной позицией и плюсовыми показателями», — убежден Рысбек Токтогул.

Все тенденции ведут к исполнению данного прогноза.

  • Имея на сегодняшний день самый большой акционерный капитал среди комбанков Кыргызстана — 8,6 миллиарда сомов, «Керемет Банк» является одним из самых безрисковых финансовых институтов на рынке страны.
  • Банк обеспечивает работой более 550 граждан страны и регулярно пополняет бюджет, являясь крупным налогоплательщиком: в 2020 году — 130 миллионов 751 тысяча сомов, за пять месяцев 2021 года перечислено налогов на сумму 47 миллионов 528 тысяч сомов.
  • Сегодня «Керемет Банку», присутствующему во всех регионах, доверяют более 150 тысяч лояльных клиентов, и их число постоянно растет.
  • Постепенно восстанавливается качество кредитов: за пять месяцев текущего года банк существенно нарастил объем кредитного портфеля, увеличив его более чем на 300 миллионов сомов и доведя до 7 миллиардов.
  • Благодаря широкому региональному присутствию, развитой технической инфраструктуре (более 600 современных устройств — банкоматы, платежные и POS-терминалы, установленные в рамках цифровизации в самых труднодоступных районах страны), а также современным технологиям жители всех регионов могут полноценно пользоваться услугами «Керемет Банка» не выходя из дома или офиса.

Сегодня «Керемет Банк» уже может удаленно идентифицировать личность обратившегося даже в первый раз, а клиенты банка самостоятельно подключают себе мобильный и интернет-банкинг, открывают карточные и расчетные счета, осуществляют переводы, оформляют депозиты и пополняют их, оплачивают свыше 200 различных услуг и совершают многие другие банковские операции не приходя в банк.

Впереди у банка много планов. Следуя мировым тенденциям, «Керемет Банк» продолжит активно внедрять цифровые решения и технологичные банковские продукты для их глубокого проникновения среди широких слоев населения, также внедрит онлайн-кредитование и быстрые беззалоговые кредиты, предодобренную и бизнес-ипотеку, бизнес-овердрафт и другие востребованные сервисы.

Важно подчеркнуть, что благодаря докапитализации, произведенной основным акционером, «Керемет Банк» в течение последних двух лет успешно реализует масштабный проект по предоставлению льготной ипотеки работникам бюджетных организаций — «Социальную ипотеку».

С момента запуска программы — с мая 2019 года доступное жилье на сумму более 1,8 миллиарда сомов приобрели более 1 тысячи 400 семей во всех областях Кыргызской Республики.

«Обновленный «Керемет Банк» продолжает оставаться стратегически значимым на банковском рынке Кыргызстана и в самом ближайшем будущем имеет реальные шансы стать крупнейшим технологичным банком страны с самой развитой линейкой современных продуктов, карточных услуг и платежных инструментов», — уверен глава ОАО «Керемет Банк» Рысбек Токтогул.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/196803/
просмотров: 378
Версия для печати
Материалы по теме
Итоги акции «Депозит открывай — iPhone получай!» от «Керемет Банка»: кто победил
Успей поучаствовать в акции «Керемет Банка»: Депозит открывай — iPhone получай!
GMW-2021: «Керемет Банк» приглашает на уникальную нумизматическую выставку
«Керемет Банк» продо­лжает аккредитацию оценочных компаний на 2021-2022 годы
Как срочно отправить деньги по КР не выходя из дома? Через «Керемет Банк»!
Как с мобильным приложением «Керемет Банка» накрыть шикарный стол в течение часа
Оцените бесспорные преимущества бесконтактной карты «ЭЛКАРТ-NFC» «Керемет Банка»
Услуги «Керемет Банка» теперь и в мобильном кошельке MegaPay без комиссии!
«Керемет Банк» принимает онлайн-переводы из «СберБанка» по номеру телефона
Оцени удобcтво переводов по системе CONTACT через онлайн-банкинг «Керемет Банка»
Популярные новости
Кто выиграл Hyundai Sonata? Итоги лотереи &laquo;Весенний драйв&raquo; Кто выиграл Hyundai Sonata? Итоги лотереи «Весенний драйв»
Сборную по&nbsp;футболу торжественно проводил в&nbsp;Японию кортеж Bi&nbsp;Taxi Сборную по футболу торжественно проводил в Японию кортеж Bi Taxi
ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; запустило два автобуса для транспортировки столичных жителей ОАО «РСК Банк» запустило два автобуса для транспортировки столичных жителей
Тенгиз Болтурук поздравил экологов Кыргызстана с&nbsp;Днем охраны окружающей среды Тенгиз Болтурук поздравил экологов Кыргызстана с Днем охраны окружающей среды
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo;: мероприятия НБ&nbsp;КР&nbsp;по&nbsp;оздоровлению дают положительные результаты «Керемет Банк»: мероприятия НБ КР по оздоровлению дают положительные результаты
В&nbsp;Бишкеке прошла пятая конференция &laquo;Немецкий язык и&nbsp;технологии&raquo; В Бишкеке прошла пятая конференция «Немецкий язык и технологии»
MegaCom за&nbsp;здоровый образ жизни! MegaCom за здоровый образ жизни!
Сложные случаи детской нейрохирургии в&nbsp;Acıbadem Сложные случаи детской нейрохирургии в Acıbadem
8 июня, вторник
12:24
Для зараженных COVID-19 свободны 263 койки в медучреждениях Бишкека Для зараженных COVID-19 свободны 263 койки в медучрежде...
12:16
COVID-19 в мире. Заразились более 173 миллионов, умерли более 3,7 миллиона
12:15
Состояние Алмазбека Атамбаева критическое — адвокат
12:13
В Бишкеке возле Верховного суда митинг. Участницы недовольны судисполнителями
12:10
Университет 4.0. Вузы Кыргызстана станут центрами инновации