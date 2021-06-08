«Керемет Банк»: мероприятия НБ КР по оздоровлению дают положительные результаты

Председатель правления ОАО «Керемет Банк» Рысбек Токтогул, возглавивший финорганизацию с января этого года, поделился промежуточными итогами деятельности банка:

«Несмотря на то что пандемийный 2020-й для бизнеса многих компаний выдался проблемным, «Керемет Банк» достойно справился со всеми вызовами. Финансовые показатели на последнюю отчетную дату демонстрируют динамичное развитие банка. Могу с полной уверенностью сказать, что «Керемет Банк» оправился от прошлых потерь и впервые за последние годы вышел на прибыль, которая на 31 мая 2021 года составила 30,7 миллиона сомов (на аналогичный период прошлого года у банка был убыток в размере 172 миллионов сомов)».

Ключевое влияние на финансовые показатели оказали мероприятия НБ КР по оздоровлению банка и грамотные решения руководства.

После проведенного ребрендинга в 2019 году и поэтапной капитализации «Керемет Банк» заметно укрепил свои позиции на рынке страны.

«Если ситуация на рынке не изменится в худшую сторону, то «Керемет Банк» сможет генерировать прибыль ежемесячно, завершив 2021 год с устойчивой рыночной позицией и плюсовыми показателями», — убежден Рысбек Токтогул.

Все тенденции ведут к исполнению данного прогноза.

Имея на сегодняшний день самый большой акционерный капитал среди комбанков Кыргызстана — 8,6 миллиарда сомов, «Керемет Банк» является одним из самых безрисковых финансовых институтов на рынке страны.

Банк обеспечивает работой более 550 граждан страны и регулярно пополняет бюджет, являясь крупным налогоплательщиком: в 2020 году — 130 миллионов 751 тысяча сомов, за пять месяцев 2021 года перечислено налогов на сумму 47 миллионов 528 тысяч сомов.

Сегодня «Керемет Банку», присутствующему во всех регионах, доверяют более 150 тысяч лояльных клиентов, и их число постоянно растет.

Постепенно восстанавливается качество кредитов: за пять месяцев текущего года банк существенно нарастил объем кредитного портфеля, увеличив его более чем на 300 миллионов сомов и доведя до 7 миллиардов.

Благодаря широкому региональному присутствию, развитой технической инфраструктуре (более 600 современных устройств — банкоматы, платежные и POS-терминалы, установленные в рамках цифровизации в самых труднодоступных районах страны), а также современным технологиям жители всех регионов могут полноценно пользоваться услугами «Керемет Банка» не выходя из дома или офиса.

Сегодня «Керемет Банк» уже может удаленно идентифицировать личность обратившегося даже в первый раз, а клиенты банка самостоятельно подключают себе мобильный и интернет-банкинг, открывают карточные и расчетные счета, осуществляют переводы, оформляют депозиты и пополняют их, оплачивают свыше 200 различных услуг и совершают многие другие банковские операции не приходя в банк.

Впереди у банка много планов. Следуя мировым тенденциям, «Керемет Банк» продолжит активно внедрять цифровые решения и технологичные банковские продукты для их глубокого проникновения среди широких слоев населения, также внедрит онлайн-кредитование и быстрые беззалоговые кредиты, предодобренную и бизнес-ипотеку, бизнес-овердрафт и другие востребованные сервисы.

Важно подчеркнуть, что благодаря докапитализации, произведенной основным акционером, «Керемет Банк» в течение последних двух лет успешно реализует масштабный проект по предоставлению льготной ипотеки работникам бюджетных организаций — «Социальную ипотеку».

С момента запуска программы — с мая 2019 года доступное жилье на сумму более 1,8 миллиарда сомов приобрели более 1 тысячи 400 семей во всех областях Кыргызской Республики.

«Обновленный «Керемет Банк» продолжает оставаться стратегически значимым на банковском рынке Кыргызстана и в самом ближайшем будущем имеет реальные шансы стать крупнейшим технологичным банком страны с самой развитой линейкой современных продуктов, карточных услуг и платежных инструментов», — уверен глава ОАО «Керемет Банк» Рысбек Токтогул.