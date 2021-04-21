Новый O!Store отмечает открытие скидкой 30 процентов на аксессуары

Мобильный оператор О! продолжает расширять фирменную сеть обслуживания и сообщает об открытии нового магазина O!Store в Бишкеке по адресу:

Бишкек, микрорайон «Асанбай», улица Токомбаева, 17/2, ТЦ Tommi Mall. График работы: с 10.00 до 22.00, без перерыва и выходных.

Свое открытие новый магазин O!Store отмечает скидкой минус 30 процентов на все аксессуары до 1000 сомов. Акция продлится с 21 апреля до 17 мая 2021 года включительно.

Прямо сейчас в сети O!Store действует много других специальных предложений:

при покупке одного из флагманов Honor — фитнес-трекер вы получаете в подарок;

+20 ГБ скоростного интернета вы получаете бесплатно при заказе смартфона на сайте ostore.kg;

совершайте покупки или пополняйте баланс от 200 сомов и вы получите билеты для участия в лотерее «Весенний драйв». Чем больше билетов, тем больше шансов выиграть автомобиль Hyundai или один из смартфонов Tecno!

Любые смартфоны можно купить в рассрочку без первого взноса и переплат. Приходите, чтобы получить консультацию специалистов по вопросам мобильной связи и интернета, пополнить баланс без комиссии или выбрать свою модель смартфона: Apple, Samsung, Xiaomi, Honor, Tecno, One Plus, Inoi, Jinga. Помимо этого, вас ждет большой выбор умных устройств для дома, роботы-пылесосы, легендарные JBL-колонки, смарт-часы и многое другое.

Количество товара по акции ограниченно. Спрашивайте наличие интересующих товаров, адреса магазинов O!Store и более подробную информацию по телефону 0 705 007 000 или на сайте ostore.kg. Подробные условия участия в лотерее на сайте drive.o.kg. Официальный партнер розыгрыша — Hyundai Центр Кыргызстан. Разрешение на проведение лотереи № 194 от 04.03.2021 г. Период проведения — с 7.03.2021 по 31.05.2021. Все смартфоны сертифицированы.