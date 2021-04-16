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Бизнес

MegaCom запускает универсальный тариф для «умных» устройств

Компания MegaCom рада сообщить о запуске тарифного плана «Умные устройства» для индивидуальных абонентов, оптимального для использования во всех видах сигнализаций, датчиках безопасности, счетчиках, навигаторах, GPS-модулях и прочих умных устройствах.

В рамках ТП «Умные устройства» доступны к подключению пакеты на 30, 90 и 360 суток.

 

В зависимости от условий использования модулей, подключенных к ТП «Умные устройства», MegaCom предлагает по желанию абонента приобрести специальную износостойкую термо-SIM-карту, предназначенную для применения в сложных климатических условиях, в целях предоставления стабильно качественных услуг связи:

  • при температурах от -50 °С до +105 °С;
  • при повышенной влажности;
  • при запыленности или вибрации от 5 Гц до 500 Гц;
  • с защитой от электростатических разрядов;
  • обладает антикоррозионными свойствами.

Стоимость термо-SIM-карты для устройств – 100 сомов с учетом всех налогов.

Подключиться к ТП «Умные устройства» можно в любом Центре продаж и обслуживания MegaCom по Кыргызской Республике.

Управление балансом, остатками интернет-трафика, минут и SMS на SIM-карте с ТП «Умные устройства» осуществляется через приложение MEGA24 (доступно для скачивания в App Store и Google Play) и ввод PIN-2 (указан на рубашке SIM-карты).

Подробнее об условиях тарификации читайте на официальном сайте компании MegaCom
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/190433/
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