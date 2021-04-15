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Бизнес

Поддержим сельское хозяйство: акция от Red Petroleum

В текущем году период роста цен на ГСМ совпал с началом весенних полевых работ, и поддержка тружеников, занятых в сфере сельского хозяйства, растениеводства, животноводства и переработки продуктов сельского хозяйства, имеет ключевое значение в развитии Кыргызстана.

Сеть АЗС Red Petroleum прилагает все усилия, чтобы покрывать потребность населения и хозяйствующих субъектов в качественных ГСМ и сдерживать рост цен на розничном сегменте страны в период весенне-полевых работ.

Акция «Поддержим сельское хозяйство» была реализована в самое сложное для населения и страны время, совпавшее с началом пандемии и борьбы с коронавирусной инфекцией.

Так, для фермеров, лиц и компаний, занятых в сфере скотоводства, растениеводства, обработки пахотных земель и других направлений сельского хозяйства, с марта 2020 года было безвозмездно выдано 60 тысяч талонов, предоставляющих скидку в размере 0,5 сома с каждого литра приобретаемого топлива. Скидочные талоны были переданы жителям в 409 айыльных округах Кыргызской Республики.

По скидке было реализовано 2 миллиона литров дизельного топлива и 1 миллион литров бензина марки Аи-80.

Следует отметить, данная акция направлена на снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции, что в итоге положительно скажется на конечной цене готовой продукции.

На данный момент по всем регионам, айыльным аймакам активно идет бесплатное распространение 60 тысяч скидочных талонов в рамках акции «Поддержим сельское хозяйство», при предъявлении которых на АЗС предоставляется скидка — 0,5 сома с каждого литра на дизельное топливо.

Также в сети АЗС Red Petroleum отсутствуют ограничения по отпуску дизельного и других видов топлива.

Все автозаправочные станции работают круглосуточно и снабжены топливом в достаточном количестве, соблюдаются меры безопасности и дезинфицирования.

Важность и роль сельскохозяйственной отрасли в экономической стабильности государства сложно переоценить. Сеть АЗС Red Petroleum и в дальнейшем будет оказывать посильную помощь для устойчивого развития нашей страны.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/190153/
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