Удобная оплата орозо-фитр через приложение MegaPay

Компания MegaCom поздравляет кыргызстанцев с началом священного месяца Рамазан и поста Орозо и напоминает, что абоненты сотового оператора могут перечислить на благотворительность желаемую сумму, оплатив орозо-фитр («милостыня»), зекет («пожертвование») и жетим балдарга​ («для сирот») через мобильное приложение MegaPay в несколько кликов.

Собранные средства орозо-фитр, которую рекомендуется выплачивать всем мусульманам, независимо от того, держат они пост или нет, поступят на счет Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Как оплатить орозо-фитр с помощью приложения:

нужно скачать или обновить MegaPay в​ App Store​ или​ Google Play;

​затем зайти в раздел «Оплата услуг» и перейти во вкладку «Благотворительность»;

выбрать вкладку «орозо-фитр», «зекет» или «жетим балдарга»;

в строке «Реквизиты» ввести номер телефона и указать сумму пожертвования.

Готово! Воспользуйтесь возможностью совершить благое дело, оплатив орозо-фитр за себя, близких и родных, а также тех, кто не способен сделать это самостоятельно, через мобильное приложение​ MegaPay.

Мобильный оператор MegaCom желает всем здоровья, тепла семейного очага и благоденствия каждому дому!