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Бизнес

FINCA Банк одним из первых запустил удаленную идентификацию для своих клиентов

Ситуация, связанная с эпидемией COVID-19 (коронавирус) подтолкнула многие компании пересмотреть свои взгляды на рабочие процессы и адаптироваться под текущую ситуацию посредством внедрения цифровых решений. Финансовый сектор Кыргызстана не исключение. Являясь одним из инновационных локомотивов, банки всегда стремились бесконечно улучшать качество предлагаемых услуг, но сейчас, в условиях карантина и, как следствие, введенных ограничений банкиры еще больше задумались о том, как предоставлять свои сервисы не только удобно, но еще и безопасно для своих клиентов и сотрудников.

Одним из таких решений и, вообще, важнейшим направлением развития банковской сферы является внедрение системы дистанционного банковского обслуживания, где важную роль играет вопрос удаленной идентификации клиента.

Согласно сообщению Национального банка Кыргызстана, с 13 мая текущего года принято постановление «О порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме». Данное решение принято в рамках мер по снижению эпидемиологических угроз и в целях повышения доступности финансовых услуг населению.

FINCA Банк, являясь одним из передовых финансовых институтов Кыргызстана, в числе первых запустил систему удаленной идентификации для своих клиентов.

Что это такое?

Удаленная идентификация — это процедура, через которую банк проводит идентификацию клиента, то есть определяет личность человека на расстоянии. Этот механизм позволяет клиентам получать финансовые услуги дистанционно, не посещая офис банка.

Если раньше для регистрации нового клиента в банке необходимо было обязательное физическое присутствие, то сейчас многие услуги и сервисы стало возможным получить не выходя из дома.

Клиенту достаточно посетить официальный сайт FINCA Банка и пройти онлайн-регистрацию, где после подтверждения своих персональных данных клиенту представится доступ к банковской услуге.

Удобно и безопасно как для клиентов, так и для сотрудников.

На первом этапе клиенты FINCA Банка смогут удаленно подключить следующие услуги:

  • мобильный кошелек «FINCA Элсом»;
  • национальная карта «FINCA Элкарт»;
  • подключение услуги интернет-банкинг.

Данный перечень услуг будет постоянно расширяться, предоставляя клиенту все больше возможностей для быстрого и удобного доступа к финансовым услугам.

Это нововведение повысит уровень, эффективность и доступность финансовых услуг для клиентов, а также исключит географические барьеры, в том числе для жителей отдаленных регионов, что будет способствовать дальнейшему развитию дистанционных сервисов и переводу в будущем большинства финансовых услуг в онлайн-режим.

Воспользуйтесь одними из первых возможностями удаленного банкинга на нашем официальном сайте www.FINCABANK.kg.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/154421/
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