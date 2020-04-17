Как банки адаптируются к карантину и помогают людям

По рекомендации правительства Кыргызстана все коммерческие банки страны продолжают работать, несмотря на введенные режимы ЧП и ЧС. Но карантинные ограничения внесли свои коррективы в их работу. Часто граждане просто не знают, как сейчас работают банки, какие услуги можно получить дистанционно. И, самое главное, как воспользоваться услугами банка в режиме самоизоляции.

О том, как банки подстраиваются под новые правила работы, чтобы облегчить жизнь клиентов, в интервью 24.kg рассказал председатель правления FINCA Банка Махмуд Саидахматов.

— Махмуд Тажирахматович, расскажите, как работает банковская система в эти дни на примере вашего банка, который имеет одну из самых обширных сетей офисов по Кыргызстану? Какие изменения произошли в деятельности FINCA Банка? — Мы, как и весь мир, столкнулись с подобной ситуацией впервые, и, конечно, стараемся оперативно менять и адаптировать все рабочие процессы банка, учитывая поступающие рекомендации правительства, медицинских служб и органов правопорядка. Большинство наших офисов (более 90 процентов) остаются открытыми для клиентов, за исключением тех, которые были временно закрыты в связи с ограничением подъездных путей или закрытием торговых центров на карантин. Безусловно, здоровье и безопасность наших сотрудников, клиентов и партнеров — главный приоритет FINCA Банка. И одновременно с этим мы делаем все возможное, чтобы обеспечивать нашим клиентам непрерывный доступ к финансовым услугам. Мы будем продолжать придерживаться этой позиции в текущей эпидемиологической ситуации, а также дополнительно будем способствовать распространению информации о превентивных мерах, обеспечивать безопасность посредством дезинфицирующих мер в помещениях, где мы контактируем с клиентами, и обучать население использованию удаленных онлайн-сервисов банка.

— Какие меры предосторожности и профилактики принимаются в офисах FINCA Банка, чтобы обезопасить клиентов и сотрудников, которые все-таки посещают офисы? — Во всех наших офисах приняты все необходимые меры по профилактике распространения инфекции. Постоянно проводятся работы по дезинфекции зон приема клиентов, для общего пользования установлены санитайзеры, а также для минимизации социальных контактов введены дополнительные правила обслуживания в офисах на период эпидемии: клиенты обслуживаются, соблюдая безопасную дистанцию в 1 метр, а также ограничено число клиентов, одновременно находящихся в офисах. Кроме этого, заботясь о здоровье наших сотрудников, более 50 процентов всего штата банка были переведены на удаленную работу и продолжают обеспечивать бесперебойную работу банка, оставаясь дома. Работники, которые продолжают обслуживать клиентов, обеспечены средствами индивидуальной защиты и транспортом.

— Какие меры принимаются банком, чтобы помочь вашим клиентам в такой нелегкий период? — В связи с возникшими ограничениями, вызванными эпидемией в стране, многие наши кредитные клиенты, а это в большинстве своем предприниматели малого и среднего бизнеса, были вынуждены приостановить свою деятельность и испытывают сейчас огромные финансовые трудности. И мы в свою очередь, как банк, делаем все возможное, чтобы поддержать таких клиентов. С первых же дней мы стали рассматривать обращения клиентов о пересмотре условий кредитования. Наши специалисты рассматривают каждое обращение индивидуально и стараются подобрать наиболее эффективное решение для каждого клиента, учитывая его ситуацию. Для приема таких заявлений мы создали несколько каналов: На нашем сайте клиенты, не приходя в офис, в онлайн-режиме могут оставить заявку на изменение условий по кредиту.

Также они могут обратиться в наш кол-центр, который продолжает работать в круглосуточном режиме.

Либо клиент может обратиться к своему курирующему кредитному специалисту. Заявления принимаются специалистами также удаленно через все возможные каналы связи. Например, можно написать заявление от руки, сфотографировать и отправить через WhatsApp. Что касается наших депозитных клиентов, то у них нет повода для беспокойства. Наши клиенты знают, что мы являемся достаточно крупным международным банком с уставным капиталом более 2,5 миллиарда сомов. Кроме этого, FINCA работает на рынке Кыргызстана вот уже 25 лет, и мы гарантируем своим клиентам безопасность, надежность и стабильность в отношении депозитных продуктов. Несмотря ни на какие колебания, банк будет стабильно и непрерывно проводить выплату и начисление процентов всем клиентам согласно условиям заключенных договоров с банком. Все вклады наших клиентов застрахованы Государственным агентством по защите депозитов. Также мы предоставляем своим клиентам возможность удаленного контроля своих депозитов и счетов посредством интернет-банкинга либо услуги «СМС-оповещение». А тем клиентам, которые желают продлить свои депозиты, мы предлагаем сделать это, не приходя в офис, через онлайн-заявление на нашем официальном сайте www.fincabank.kg.

— Какие еще дистанционные продукты, услуги и сервисы может предложить банк своим клиентам, чтобы минимизировать поток людей в офисы? — В текущей ситуации в целях обеспечения безопасности и здоровья мы настоятельно рекомендуем нашим клиентам переходить на использование наших дистанционных банковских сервисов, продуктов и услуг, которые позволяют управлять своими финансовыми средствами, не посещая офисы банка. Мы не только предлагаем к использованию такие банковские продукты, как интернет-банкинг, мобильный кошелек FINCA «Элсом», банковские карты FINCA «Элкарт», платежные терминалы, но и обучаем население, как ими пользоваться. Это очевидно, что на сегодня наше население было не готово в полной мере отказаться от наличности и физических посещений офисов в пользу использования таких современных цифровых решений ввиду различных причин. Сейчас же такая необходимость возникла, и мы призываем наших клиентов оставаться дома, выполняя банковские операции, не посещая офисы банка. Да, сейчас это уже доступно и достаточно легко. И если вы еще не знаете, как это сделать, на нашем сайте мы разместили все необходимые инструкции по использованию.

— Как банк намерен справляться с последствиями кризиса? Что делает банк, чтобы минимизировать потери, чтобы сотрудники не остались без зарплаты и так далее? — В первую очередь, несмотря на все сложности, банк и сотрудники продолжают свою работу и услуги предоставляются практически в полном объеме. FINCA Банк, являясь социально ответственным банком, в том числе и перед работниками, осуществляет выплату заработной платы вовремя, без каких-либо задержек. Сотрудники, работающие удаленно, так же имеют 100-процентную оплату труда, по плану предоставляются оплачиваемые отпуска. После снятия режима чрезвычайного положения мы намерены и дальше работать, оказывать свои услуги населению республики. Те точки обслуживания, находящиеся в торговых центрах и на рынках, которые на сегодня временно не функционируют, будут сразу же открыты, и мы продолжим осуществлять работу в прежнем объеме.

— Мы знаем, что FINCA Банк никогда не остается в стороне и даже в обычное время реализует множество регулярных социальных проектов. А как в ситуации с коронавирусом? Планирует ли банк оказывать какую-то помощь стране в борьбе с этой инфекцией? — Безусловно, мы считаем своим долгом внести посильный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, которая стала главным вызовом не только для мировой экономической стабильности, но и несет реальную угрозу жизни и здоровью людей в Кыргызстане. FINCA Банк уже выделил 3 миллиона сомов на приобретение медицинского оборудования, предназначенного для обеспечения непрерывного функционирования дыхательных систем человека. Как нам сообщили в Министерстве здравоохранения, данное оборудование сейчас является наиболее необходимым. Оборудование закуплено и будет передано медицинским учреждениям, задействованным в борьбе с вирусной инфекцией и испытывающим нехватку в медтехнике, в помощь нашему медицинскому персоналу, кто так самоотверженно борется с этим недугом, спасая здоровье и жизни наших граждан. Кроме этого, наши сотрудники не остались в стороне и по собственной инициативе организовали добровольный сбор средств. На собранные деньги мы закупили продукты питания и передали их малоимущим семьям.

И в заключение я бы хотел сказать, что все эти сложности временные. Довольно скоро ситуация вокруг коронавируса обязательно улучшится и мы все вернемся к прежнему образу жизни. Вместе мы обязательно справимся!

Берегите себя и своих близких, соблюдайте меры профилактики и по возможности оставайтесь дома!