Платежные карты, безналичные платежи, удаленное получение банковских услуг через мобильный и интернет-банкинг все активнее входят в повседневную жизнь кыргызстанцев. Сегодня клиентам банка уже необязательно приходить в офисы финучреждений, чтобы произвести какую-либо банковскую операцию: телефон и компьютер, привязанные к платежной карте клиента или расчетному счету, отлично справляются со многими функциями, причем в круглосуточном режиме.

На сегодня в арсенале «Керемет Банка» множество современных цифровых возможностей для абсолютно безопасного, быстрого и удобного дистанционного обслуживания своих клиентов.

Платежные системы и банкоматно-терминальная сеть В семействе платежных систем, с которыми активно работает «Керемет Банк», есть национальные карты «Элкарт», российские «Мир» и «Золотая корона» и международные VISA, UnionPay Int. Многочисленные картодержатели «Керемет Банка» давно ценят преимущества бесконтактных карт VISA, которые существенно экономят время. Благодаря «Керемет Банку» можно мгновенно оплатить товар или обналичить средства в банкомате, лишь прикоснувшись к считывающему устройству без ввода PIN-кода. Кстати, в ближайшее время банк порадует своих клиентов еще и индивидуальным дизайном платежных карт, выполненным по их желанию. Развитая региональная сеть банковского оборудования «Керемет Банка», состоящая из 172 платежных терминалов, 176 POS-терминалов и более двух с половиной сотен банкоматов, способствует активному развитию безналичных платежей в республике. Для равного доступа к услугам «Керемет Банк» реализовал масштабный и неподъемный для многих местных финансово-кредитных учреждений проект по доставке, установке и обслуживанию 100 банкоматов в самых отдаленных и труднодоступных регионах КР: сегодня благодаря банковскому оборудованию кыргызстанцы оплачивают более 170 услуг поставщиков, а через мобильный и интернет-банкинг и того больше — до 300.

Мобильный и интернет-банкинг Для многих пользователей мобильный и интернет-банкинг «Керемет Банка», представленный на кыргызском, русском и английском языках, стал уже неотъемлемой частью жизни. Клиенты «Керемет Банка» привыкли в одно мгновение оплачивать до трех сотен различных услуг, причем значительную и самую востребованную их часть — без комиссии, что не только удобно, но и выгодно. С помощью онлайн-банкинга «Керемет Банка» можно пополнить баланс телефона и электронный кошелек, самостоятельно перевести деньги, оплатить коммунальные и государственные услуги, сотовую связь, телевидение, интернет, штрафы ГАИ, налоги и многие другие сервисы. Особую популярность завоевала функция перевода средств другому клиенту «Керемет Банка», используя любой из четырех возможных реквизитов, включая номер телефона в списке контактов отправителя и QR-код.

Одна из последних онлайн-услуг «Керемет Банка», достойно украсивших уже существующий список сервисов, — это пополнение баланса единых транспортных карт «Тулпар» для проезда в муниципальном общественном транспорте через мобильный телефон или компьютер без комиссии.

В период чрезвычайного положения банку удалось запустить Marketplace-платформу — инновационную в своем сегменте разработку, благодаря которой кыргызстанцам в режиме реального времени предоставляется до 30 официальных государственных справок по различным направлениям: транспорт и вождение; паспорт и удостоверения; работа, пенсия, налоги; медицина и страхование; недвижимое имущество; образование; семья и дети.

Дополнительные удобства мобильного и интернет-банкинга «Керемет Банка»:

Одно из новшеств — это возможность оплаты с помощью QR -кода (двухмерный штрих-код), который мгновенно считывается телефоном и совершает закодированный платеж без ручного набора текста, экономя время и исключая возможность ошибки. Кстати, благодаря данной технологии скоро в банкоматах «Керемет Банка» можно будет снимать наличные без карты, используя только мобильное приложение.

(двухмерный штрих-код), который мгновенно считывается телефоном и совершает закодированный платеж без ручного набора текста, экономя время и исключая возможность ошибки. Кстати, благодаря данной технологии скоро в банкоматах «Керемет Банка» можно будет снимать наличные без карты, используя только мобильное приложение. Подключение и отключение карт VISA к интернет-платежам позволяют владельцам карт VISA самостоятельно управлять данной услугой. Если ранее интернет-платежи активировались и деактивировались по письменному заявлению, то сейчас — в удаленном режиме в любой нужный момент из любой точки мира.

позволяют владельцам карт VISA самостоятельно управлять данной услугой. Если ранее интернет-платежи активировались и деактивировались по письменному заявлению, то сейчас — в удаленном режиме в любой нужный момент из любой точки мира. Самостоятельное подключение клиентами без посещения банка SMS -уведомлений , незаменимых для контроля за движением денежных средств, для международных платежных карт VISA и национальных «Элкарт».

, незаменимых для контроля за движением денежных средств, для международных платежных карт VISA и национальных «Элкарт». Настройка автоплатежа , благодаря которой со счета клиента без участия операционистов автоматически списываются установленные клиентом равные суммы за выбранные сервисы в назначенные сроки, что исключает вероятность просрочек или отключения услуги.

, благодаря которой со счета клиента без участия операционистов автоматически списываются установленные клиентом равные суммы за выбранные сервисы в назначенные сроки, что исключает вероятность просрочек или отключения услуги. Функция группирования шаблонов платежей сохраняет все введенные ранее реквизиты, и каждый следующий платеж производится буквально в один клик без повторного заполнения полей.

сохраняет все введенные ранее реквизиты, и каждый следующий платеж производится буквально в один клик без повторного заполнения полей. Документальное подтверждение всех операций, совершенных с карт-счетами клиента, через формирование онлайн-выписок . На сегодня данную услугу в КР предоставляют единичные банки.

всех операций, совершенных с карт-счетами клиента, через формирование . На сегодня данную услугу в КР предоставляют единичные банки. Блокировка карты позволяет без обращения в банк заблокировать карту в случае ее утери, что обеспечивает дополнительную безопасность и удобство.

В ближайшее время в мобильном и интернет-банкинге «Керемет Банка» появятся еще несколько востребованных пользователями дистанционных услуг. Клиенты смогут самостоятельно подключать себе онлайн-банкинг, удаленно открывать депозиты, пополнять любые российские карты, отправлять средства по системе денежных переводов «Золотая корона», а по системе «Контакт» — еще и получать.

Таким образом, если вам важны безопасность, комфорт, скорость, удобство и качество обслуживания, «Керемет Банк» — это современный цифровой банк, частью которого просто необходимо стать. Если остались вопросы, обращайтесь в круглосуточный контакт-центр банка по телефону (0312) 55 44 44, WhatsApp (0557) 55 44 44 или через формы обратной связи на сайте.