С заботой о каждом! Компания MegaCom помогла тысячам кыргызстанцев

В целях поддержки населения в период сложной эпидемиологической ситуации компания MegaCom организовала раздачу гуманитарной помощи в виде продуктовых наборов и SIM-карт, подключенных к бесплатным пакетам связи и интернета, нуждающимся в Джалал-Абадской, Нарынской, Ошской и Чуйской областях — очаговых регионах, где было выявлено наибольшее число заразившихся коронавирусной инфекцией и введен режим ЧП.

Акции по раздаче продуктовых наборов (макаронные изделия, сахар, чай, растительное масло, сладости и так далее) состоялись в регионах Кыргызстана с 25 по 27 апреля при активном участии сотрудников компании MegaCom, представителей местных властей и волонтеров, экипированных средствами индивидуальной защиты. Соблюдая необходимую дистанцию, специалисты MegaCom проконсультировали население об услугах, оказываемых компанией, а также выразили слова поддержки жителям страны.

«С целью оказания поддержки малоимущим семьям и людям с ограниченными возможностями здоровья компания MegaCom организовала адресную доставку гуманитарной помощи жителям четырех областей Кыргызстана, в которых зарегистрировано наибольшее число заразившихся COVID-19, — отметил генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Акылбек Жамангулов. — Кроме того, населению вручили SIM-карты, подключенные к бесплатным пакетам связи и интернета. Мы понимаем, насколько важно оставаться на связи с близкими в связи с введенными государством карантинными ограничениями».

Списки адресатов были предоставлены городскими, областными администрациями и региональными управлениями социального развития.

Напомним, что в связи с введенным в КР режимом ЧП ранее компания MegaCom обеспечила бесплатной связью и интернетом медиков республики, а также медработников ГПС, сотрудников МЧС и представителей Штаба по борьбе с коронавирусом при мэрии Бишкека.

В целях развития дистанционного образования в Кыргызстане MegaCom подключил к специальному акционному тарифу «Мугалим 150» и пакету «Учитель» тысячи педагогов по всей стране. Также компания запустила специальные дополнительные пакеты «Окуучу» и «MEGAСтудент».

Для мотивации абонентов, соблюдающих режим самоизоляции, ЗАО «Альфа Телеком» запустило акцию «Будь дома с MegaCom», раздавая бонусы за каждый день, проведенный дома. Также абоненты получили возможность совершать звонки при нулевом и отрицательном балансе.

По линии Министерства труда и социального развития КР компания MegaCom перечислила 1 миллион сомов для обеспечения продуктами питания лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации.