Учителей и школьников Кыргызстана вынуждают переходить на MegaCom?

В рамках срочного перехода с 8 апреля 2020 года школьников на дистанционное обучение Мобильный оператор О! в кратчайшие сроки разработал для учителей и учеников бесплатные тарифы с бесплатным интернетом и приложениями для общения и обучения WhatsApp, Telegram, Zoom, мобильной связью и доступом ко всем образовательным ресурсам Министерства образования в специальном разделе «Мектеп» приложения «Мой О!». С 31 марта 2020-го начато подключение учителей к бесплатному тарифу «Мугалим 200». На текущий момент к новому тарифу «Мугалим 200» уже подключены более 3 тысяч учителей по всей стране, к началу четвертой четверти планировалось подключить всех желающих.

Однако в ходе приема заявок на подключение бесплатного тарифа для учителей «Мугалим 200» Мобильный оператор О! фиксирует многочисленные обращения от учителей, которых вынуждают пользоваться оператором MegaCom, хотя они являются абонентами О! и хотят подключиться к новому тарифу.

Директора школ боятся даже подтверждать списки учителей и давать справочную информацию о том, что учитель работает в конкретной школе для возможности подключения в О! тарифа «Мугалим 200». Устно объясняют это тем, что получили инструкцию о необходимости обеспечения учителей и учеников сим-картами и связью оператора MegaCom. На использовании сим-карт госоператора настаивают на уровне районо, школ, а директора и завучи ссылаются на некие решения правительства, а также соответствующие инструкции от Министерства образования и науки КР.

На основании ряда подобных обращений от учителей Мобильный оператор О! обратился в МОиН и 30 марта провел рабочую встречу с заместителем министра Нурланом Омуровым, который подтвердил наличие проекта с MegaCom по дистанционному обучению, но также сообщил, что НИКАКИХ поручений правительства по распространению и использованию только сим-карт и связи оператора MegaCom нет, никаких распоряжений или инструкций от Минобразования в сторону региональных и районных отделов НЕ ДАВАЛОСЬ. А если такие факты и есть, то, с его точки зрения, это ПЕРЕГИБЫ на местах.

Однако фактически на местах совершенно иная ситуация. В рамках официальных запросов от Мобильного оператора О! по предоставлению списков учителей для подключения им бесплатных пакетов удаленно представители школ отвечают: «Не можем предоставить списки, так как со стороны Минобразования есть указание работать с компанией MegaCom, так как у Минобразования с ними договор».

Например, вот информация от нашего регионального директора в Таласе. 31 марта 2020 года было направлено официальное письмо заведующему Таласским областным методическим центром образования Тилекматову Т.К., который сначала обещал помочь с информированием директоров школ по области и уже обратился в Министерство образования. Однако позже перезвонил и сказал, что не может помочь, так как Министерство образования сообщило, что у них договор с компанией MegaCom и что «пока работаем только с ней».

Вот одно из голосовых сообщений от учителя из Бишкека, поступившее на контактный номер О! по вопросу подключения тарифа «Мугалим 200». Публикуем на условиях анонимности без указания номера школы:

«Айнура, это я опять, Каныкей с ХХ школы. Я с завучем поговорила, она сказала, что без директора никак не сможет письмо написать. Потом мы директору написали по WhatsApp о том, чтобы разрешили пользоваться услугой Ошки. Он ответил, что не может такое письмо написать, потому что заключил договор с MegaCom, представляете? Еще на MegaCom-симку надо деньги закидывать, 250 сомов. То есть мы должны вложить еще в эту симку 250 сомов, и тогда она месяц будет работать бесплатно. У нас 6-7 человек отказались, не взяли эту сим-карту. Зачем нам сим-карта, если у нас у всех Ошка? Никто нам не хочет письмо подписать, ни завуч, ни директор, у них там какой-то договор с MegaCom. Вы не могли бы исключение нам сделать? Просто мы с детишками по аудиозвонку, видеозвонку разговариваем. Сотку пополняем, я, например, в неделю 95 сомов плачу... а с детьми работать, не хватает мегабайт. Не знаю, мы в безвыходном положении, а против администрации школы пойти тоже никак не можем. Может, без письма сможете нас подключить? Нас всего 6-7 учителей».

Со своей стороны, считаем, что сложившаяся ситуация грубо ущемляет права кыргызстанцев, которые являются абонентами О! по всей стране. Учителя и ученики имеют право свободного выбора оператора для дистанционного образования без необходимости смены сим-карты и смены номера.

Кроме того, еще раз обращаем внимание на то, что в рамках ЧП и ЧС всем рекомендовано оставаться дома. Поэтому важно, чтобы бесплатные тарифы для учеников и учителей можно было подключить УДАЛЕННО уже на существующие номера. Для этого нужны списки учителей и учеников, чтобы можно было их идентифицировать и проводить активацию бесплатных тарифов каждым мобильным оператором для своих абонентов.

Вместо этого всем абонентам, которые ранее пользовались другими мобильными операторами, в директивном порядке рекомендуется сменить оператора, прийти за новой сим-картой в школу, куда доставляются сим-карты MegaCom.

Обращаемся ПУБЛИЧНО к Министерству образования и науки КР, а также ко всем директорам школ и руководству районных отделов с просьбой предоставления списков учителей школ для возможности удаленного дистанционного подключения абонентам О! бесплатных услуг на существующих сим-картах для комфортного и безопасного перехода на дистанционное обучение.

Пакет, предоставляемый мобильным оператором О!, — аналогичен пакету MegaCom, более того, включает больший объем мобильного интернета, безлимитный трафик для общения и обмена информацией WhatsApp, Telegram, Skype, ZOOM, а также возможность точно так же, бесплатно обучаться в приложении «Мой О!», как и в приложении «Мега 24», где будут доступны те же ресурсы, электронная библиотека учебников, те же записи видеоуроков, которые будут к тому же выкладываться на общедоступных ресурсах в интернете. Кроме того, будет работать бесплатный пакет «О!TV Обучение», в котором будут собраны телеканалы ЭлТР «Билим Илим», КТР «Баластан», 5-й канал.

Для учеников с 6 апреля 2020 года будет подключаться бесплатный тариф «ОКУУЧУ» с бесплатной связью и интернетом, безлимитными мессенджерами WhatsApp, Telegram, бесплатным трафиком на пакет онлайн-трансляций телеканалов «О!TV Обучение».

Совершенно непонятна ситуация, при которой Министерство образования и науки КР напрямую создает преференции одному из мобильных операторов, открыто лоббируя интересы одного игрока рынка. Это негативно сказывается на возможностях для абонентов и на самом проекте по цифровизации школ. В связи с вышеизложенным компания «НУР Телеком» оставляет за собой право обратиться по этому поводу в соответствующие компетентные органы.

Обращение к абонентам О!, учителям, ученикам и их родителям!

В случае затруднений с руководством школ, а также в случае попыток перевода на другого оператора под предлогом обязательного дистанционного обучения только через одного мобильного оператора просьба высылать данные факты на почту mugalim@nurtelecom.kg и WhatsApp-номер 0705 000 200.