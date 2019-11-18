ОАО «Халык Банк Кыргызстан» объявило о намерении увеличить уставной капитал

Открытое акционерное общество «Халык Банк Кыргызстан» (ОАО «Халык Банк Кыргызстан», далее банк), дочерняя компания Народного банка Казахстана (Halyk Bank), объявило о намерении увеличить уставной капитал до 1,2 миллиарда сомов.

Соответствующее решение принято 12 ноября 2019 года на внеочередном общем собрании акционеров банка.

После прохождения всех соответствующих процедур уставной капитал банка будет увеличен в два раза — с 600 008 000 до 1 200 008 000 сомов (эквивалент 17 миллионов долларов США), что позволит занять ему восьмое место по размеру уставного капитала из 24 коммерческих банков Кыргызской Республики.

Увеличение капитала подтверждает готовность акционера поддерживать рост и развитие банка, способствует дальнейшему укреплению его позиций на финансовом рынке Кыргызской Республики.

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ОАО «Халык Банк Кыргызстан» — это универсальный банк, более 14 лет оказывающий финансовые услуги на рынке республики всем категориям корпоративных, МСБ и розничных клиентов с использованием современных банковских технологий. Для обслуживания клиентов банка в межгосударственных расчетах установлены корреспондентские отношения с крупнейшими банками Германии, России, Казахстана и Южной Кореи. В Кыргызстане банк имеет 19 отделений: в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кара-Суу, Кара-Балте, Чолпон-Ате, Караколе, Узгене и Ноокате. Единственным акционером банка является АО «Народный банк Казахстана» — системообразующий банк Республики Казахстан.

Halyk Bank (АО «Народный банк Казахстана») является крупнейшей финансовой группой и лидирующим розничным банком в стране с самой широкой базой клиентов и сетью распространения. Банк предлагает полный спектр услуг (по страхованию, лизингу, брокерские и услуги управления активами) своим розничным клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса и корпоративным клиентам. Банк также осуществляет свои операции в России, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.