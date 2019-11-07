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Бизнес

«Халык Банк» — генеральный спонсор чемпионата КР по футзалу на сезон 2019-2020

Сегодня, 7 ноября, в Доме футбола состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве, в рамках которого ОАО «Халык Банк Кыргызстан» официально стал генеральным спонсором Суперлиги по футзалу.

«9 ноября начнутся первые игры в рамках чемпионата нашей страны по футзалу. Мы верим, что этот сезон будет еще более интересным, чем прошлый. Также хотим выразить благодарность нашему надежному партнеру — «Халык Банку» за помощь в развитии спорта в стране», — отметил Пириев Киемиддин Махмарабиевич, исполнительный директор Ассоциации футзала КР.

«Мы рады сотрудничеству с Федерацией футбола и тому, что второй год подряд наш банк поддерживает данный чемпионат. Футзал становится все более популярным в Кыргызстане. Мы любим футбол и верим, что из года в год все больше молодежи нашей страны будет вовлекаться в спорт», — отметил Кабулов Айкын Темиртасович, председатель правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

 

О БАНКЕ:

  • ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является дочерней компанией АО «Народный Банк Казахстана», который в 2019 году отпраздновал свое 96-летие;

  • уже 15 лет «Халык Банк Кыргызстан» успешно осуществляет свою деятельность на финансовом рынке Кыргызстана;

  • на сегодняшний день ОАО «Халык Банк Кыргызстан» имеет 19 отделений по Кыргызстану: в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кара-Суу, Кара-Балте, Чолпон-Ате, Караколе, Узгене и Ноокате;

  • «Халык Банк Кыргызстан» имеет статус универсального банка и осуществляет свою деятельность на основе банковской лицензии № 044;

  • Для обслуживания клиентов банка в межгосударственных расчетах установлены корреспондентские отношения с крупнейшими банками Германии, России и Казахстана.
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