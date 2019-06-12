Б/у авто из США: успейте купить до сентября

Постановление правительства КР от 10 июля 2018 года № 317 «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации требований статей 95, 101, 102, 105, 128, 135, 148, 153, 157, 158, 163, 176, 180, 213, 229, 232 Закона Кыргызской Республики «О таможенном регулировании в Кыргызской Республике», которое дает возможности растаможить авто из-за границы по льготным тарифам, заканчивает свое действие 31 декабря 2019 года. Если у вас в планах покупка машины из Америки, времени осталось до сентября, поскольку машину нужно успеть доставить и оформить.

С момента вступления в силу постановления № 317 в Кыргызстан, по примерным подсчетам, с американских аукционов было завезено порядка 20 тысяч автомобилей. Машины из США оказались весьма популярными у автомобилистов, даже принимая во внимание, что большинство транспортных средств попадали на наш рынок после аварий и других страховых случаев.

Согласно данным одного из крупнейших поставщиков авто из США в КР компании AuctionAuto, чаще всего из Америки заказывают Toyota Camry, Toyota Highlander и Lexus RX.

Цены на автомобили с учетом всех дополнительных затрат на доставку, таможенное оформление, ремонт и другое в среднем на 40 процентов ниже, чем на аналоги в КР.

Помимо стоимости, американские автомобили прибывают в значительно лучшем состоянии, они намного моложе, с ощутимо меньшим пробегом и качественнее.

Именно благодаря временному постановлению № 317 на наших дорогах появились американские автомобили. Однако уже 1 января 2020 таможенные тарифы снова будут соответствовать положениям Таможенного союза, что означает их 20-кратное увеличение.

Эксперты AuctionAuto обращают внимание на то, что доставка авто из США в Кыргызстан занимает порядка 2,5-3 месяцев. Также стоит учитывать подбор машины и торги, которые могут занять время, а еще остается процедура таможенной очистки и сертификация, которая возможна после ремонта. Таким образом, нужно иметь соответственный временной запас, чтобы успеть не только привезти автомобиль, но и узаконить его. По словам сотрудников компании, заказать автомобиль можно будет до сентября, затем прием заявок будет окончен. После этого у кыргызстанцев останется возможность разве что купить авто из США в наличии, если таковые останутся.