5 преимуществ банковской карты «О!Деньги»

Специально для пользователей электронного кошелька «О!Деньги» выпущена удобная банковская карта, позволяющая легко обналичивать средства с кошелька и использовать все возможности национальной платежной системы «Элкарт».
5 преимуществ карты «О!Деньги»:
- БЕСПЛАТНЫЙ выпуск;
- быстрое пополнение карты через кошелек «О!Деньги»* в приложении «Мой О!»;
- БЕСПЛАТНОЕ снятие наличных во всех банкоматах страны;
- БЕСПЛАТНЫЙ первый год обслуживания и всего 150 сомов все последующие;
- 5 процентов годовых на остаток при среднемесячном остатке не менее 3 тысяч сомов**.
Пользователи кошелька «О!Деньги» могут получить карту в любом из офисов продаж и обслуживания Мобильного оператора О! при наличии паспорта.
Карты «О!Деньги» выпускаются совместно с ОАО «Дос-Кредобанк». Лицензия НБ КР № 037.
*Комиссия за пополнение карты с кошелька — 1 процент.
**Проценты на остаток начисляются ОАО «Дос-Кредобанк».
Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817.