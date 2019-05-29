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Бизнес

5 преимуществ банковской карты «О!Деньги»

Специально для пользователей электронного кошелька «О!Деньги» выпущена удобная банковская карта, позволяющая легко обналичивать средства с кошелька и использовать все возможности национальной платежной системы «Элкарт».

5 преимуществ карты «О!Деньги»:

  • БЕСПЛАТНЫЙ выпуск;
  • быстрое пополнение карты через кошелек «О!Деньги»* в приложении «Мой О!»;
  • БЕСПЛАТНОЕ снятие наличных во всех банкоматах страны;
  • БЕСПЛАТНЫЙ первый год обслуживания и всего 150 сомов все последующие;
  • 5 процентов годовых на остаток при среднемесячном остатке не менее 3 тысяч сомов**.

Пользователи кошелька «О!Деньги» могут получить карту в любом из офисов продаж и обслуживания Мобильного оператора О! при наличии паспорта.

Карты «О!Деньги» выпускаются совместно с ОАО «Дос-Кредобанк». Лицензия НБ КР № 037.

*Комиссия за пополнение карты с кошелька 1 процент.

**Проценты на остаток начисляются ОАО «Дос-Кредобанк».

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817.
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