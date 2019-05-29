5 преимуществ банковской карты «О!Деньги»

Специально для пользователей электронного кошелька «О!Деньги» выпущена удобная банковская карта, позволяющая легко обналичивать средства с кошелька и использовать все возможности национальной платежной системы «Элкарт».

5 преимуществ карты «О!Деньги»:

БЕСПЛАТНЫЙ выпуск;

быстрое пополнение карты через кошелек «О!Деньги»* в приложении «Мой О!»;

БЕСПЛАТНОЕ снятие наличных во всех банкоматах страны;

БЕСПЛАТНЫЙ первый год обслуживания и всего 150 сомов все последующие;

5 процентов годовых на остаток при среднемесячном остатке не менее 3 тысяч сомов**.

Пользователи кошелька «О!Деньги» могут получить карту в любом из офисов продаж и обслуживания Мобильного оператора О! при наличии паспорта.

Карты «О!Деньги» выпускаются совместно с ОАО «Дос-Кредобанк». Лицензия НБ КР № 037.

*Комиссия за пополнение карты с кошелька — 1 процент.

**Проценты на остаток начисляются ОАО «Дос-Кредобанк».

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817.