12:56
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

«Бакай Банк» продлил акцию по снижению ставок по кредитам

«Бакай Банк» продолжает выгодную акцию по снижению процентных ставок на бизнес- и агрокредиты в национальной валюте на 3 процента для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Срок действия акции продлен до 30 июня 2019 года.

Процентные ставки на период действия акции:

  • свыше 500 001 до 1 500 000 сомов — 20 процентов (эффективная процентная ставка 22,47 процента);
  • свыше 1 500 001 до 5 000 000 сомов — 19 процентов (эффективная процентная ставка 21,27 процента);
  • свыше 5 000 001 до 7 500 000 сомов — 16 процентов (эффективная процентная ставка 17,73 процента);
  • свыше 7 500 001 сома — 15 процентов (эффективная процентная ставка 16,57 процента).

Цели кредитования:

• коммерческие;
• развитие сельского хозяйства;
• инвестиционные;
• рефинансирование непроблемных кредитов в других банках и финансово-кредитных учреждениях.

Основные документы для получения кредита:

— паспорт;
— на бизнес (патент, свидетельство, устав, справка о заработной плате);
— на залог.

ОАО «Бакай Банк» осуществляет кредитование по всем видам деятельности, не противоречащим законодательству Кыргызской Республики. Квалифицированные сотрудники банка предоставят вам подробную консультацию по широкой линейке кредитных продуктов.

Акция по снижению ставок действует во всех филиалах и сберегательных кассах ОАО «Бакай Банк», расположенных на территории страны.

С другими видами кредитов ОАО «Бакай Банк» вы можете ознакомиться на нашем сайте

Все подробности по акции можно узнать по номеру 0312610061, с  +996554006111.

***

ОАО «Бакай Банк» 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах республики.
Ссылка:
просмотров: 142
Версия для печати
Материалы по теме
«Бакай Банк»: Новая услуга «Персональный консьерж» для держателей карт Visa Gold
«Бакай Банк» предлагает инвестировать доходы в золото
Осталось пять дней до конца акции по снижению ставок по кредитам в «Бакай Банке»
Список победителей полумарафона Bakai Bank — Jaz Demi
«Бакай Банк» обучил детей и учащихся профтехлицеев финансовой грамотности
Кредит за полчаса на сотовые телефоны в офисе MegaStore по акции «Бакай Банка»
«Бакай Банк» приглашает на Bakai Bank — Jaz Demi — праздник спорта и здоровья
Акция «Бакай Банка» по снижению ставок на бизнес- и агрокредиты продолжается
«Бакай Банк» подарил победителю 101 тысячу сомов по акции «Плати картой»
В ЦУМе открылся новый офис Исламского финансового центра «Бакай Банка»
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке прошла акция &laquo;Посади деревО!&raquo; В Бишкеке прошла акция «Посади деревО!»
Оплата картами &laquo;Элкарт&raquo; через кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Оплата картами «Элкарт» через кошелек «О!Деньги» без комиссии
&laquo;Бакай Банк&raquo;: Новая услуга &laquo;Персональный консьерж&raquo; для держателей карт Visa Gold «Бакай Банк»: Новая услуга «Персональный консьерж» для держателей карт Visa Gold
5&nbsp;причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom 5 причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; продлил акцию по&nbsp;снижению ставок по&nbsp;кредитам «Бакай Банк» продлил акцию по снижению ставок по кредитам
Беспроводные миниатюрные кардиостимуляторы&nbsp;&mdash; здоровье вашего сердца Беспроводные миниатюрные кардиостимуляторы — здоровье вашего сердца
5&nbsp;причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom 5 причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom
В&nbsp;Бишкеке прошла акция &laquo;Посади деревО!&raquo; В Бишкеке прошла акция «Посади деревО!»