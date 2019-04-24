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Бизнес

Осталось пять дней до конца акции по снижению ставок по кредитам в «Бакай Банке»

«Бакай Банк» продолжает выгодную акцию: снижены процентные ставки на бизнес- и агрокредиты в национальной валюте на 3 процента для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Срок действия акции — с 12 февраля по 30 апреля 2019 года.

Новые процентные ставки на период действия акции:

  • свыше 500 001 до 1 500 000 сомов — 20 процентов (эффективная процентная ставка 22,47 процента);
  • свыше 1 500 001 до 5 000 000 сомов — 19 процентов (эффективная процентная ставка 21,27 процента);
  • свыше 5 000 001 до 7 500 000 сомов — 16 процентов (эффективная процентная ставка 17,73 процента);
  • свыше 7 500 001 сома — 15 процентов (эффективная процентная ставка 16,57 процента).

Цели кредитования:

  • коммерческие;
  • развитие сельского хозяйства;
  • инвестиционные;
  • рефинансирование непроблемных кредитов в других банках и финансово-кредитных учреждениях.

Основные документы для получения кредита:

— паспорт;
— на бизнес (патент, свидетельство, устав, справка о заработной плате);
— на залог.

ОАО «Бакай Банк» осуществляет кредитование по всем видам деятельности, не противоречащим законодательству Кыргызской Республики. Квалифицированные сотрудники банка предоставят вам подробную консультацию по широкой линейке кредитных продуктов.

Акция по снижению ставок действует во всех филиалах и сберегательных кассах ОАО «Бакай Банк», расположенных на территории страны.

С другими видами кредитов ОАО «Бакай Банк» вы можете ознакомиться на нашем сайте

Все подробности по акции можно узнать по номеру 0312610061, с мобильного: 6111, WhatsApp: +996554006111.

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ОАО «Бакай Банк» 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах республики.
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