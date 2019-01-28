Вложите свой капитал в золотые слитки от «Бакай Банка» и инвестируйте в будущее

«Бакай Банк» предлагает широкий ассортимент мерных слитков. В продаже имеются слитки весом в 1, 2, 5, 10, 31,1035 (тройская унция) и 100 граммов. Подлинность и качество каждого из слитков подтверждаются специальной упаковкой-сертификатом, при этом номер слитка должен совпадать с номером сертификата. Для 100-граммового слитка сертификат прилагается отдельно.

Операции совершаются в национальной валюте КР на день продажи / обратного выкупа слитка. Оплата возможна в наличной и безналичной форме.

«Бакай Банк» предлагает к приобретению аффинированные мерные слитки НБ КР, изготовленные и маркированные из драгоценных металлов. Они выпускаются Национальным банком Кыргызской Республики.

Главное преимущество такого капиталовложения — гарантированный обратный выкуп, что значительно повышает ликвидность этого финансового инструмента.

Также в пользу инвестиционных вложений в золото говорит то, что в нашей республике операции с мерными слитками освобождены от налога на добавленную стоимость и от налога с продаж.

Цена продажи и обратного выкупа на аффинированные мерные слитки устанавливается банком самостоятельно на ежедневной основе в национальной валюте Кыргызстана (сом).

Список документов для оформления сделки:

для физических лиц — паспорт;

для юридических лиц — согласно перечню документов для открытия р/с.

ОАО «Бакай Банк» осуществляет продажу и обратный выкуп золотых мерных слитков ежедневно с 9.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.

Обратный выкуп мерных слитков от 1 грамма до 31,1035 грамма производится при наличии мерного слитка с неповрежденной упаковкой — сертификатом. Целостность защищенной упаковки сертификата гарантирует подлинность мерных слитков и обеспечит немедленный расчет при обратном выкупе мерного слитка. Если упаковка — сертификат и/или мерный слиток повреждены, то мерный слиток направляется на экспертизу.

По вопросам приобретения мерных слитков обращаться по номеру 6111, WhatsApp: +996554006111, на сайте: www.bakaibank.kg.

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ОАО «Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.