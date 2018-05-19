Безопасностью президента озаботился пользователь социальных сетей

ГКНБ просят тщательнее проверять посетителей «Белого дома» ради безопасности президента страны. Видео, в котором показана намазкана в здании Жогорку Кенеша, открытая для депутатов и работающих в этом здании сотрудников аппаратов парламента и президента, разместил на своей странице в социальной сети Facebook Улан Джумаков.

«Снова затрону тему безопасности президента Кыргызстана. В последнее время, особенно в пятницу, стали появляться неизвестные лица, которые вообще не являются работниками ЖК. Система прохода в охраняемое здание очень простая, всего лишь надо, чтобы заказали пропуск. И вот здесь опасность в том, что неизвестный легко может проникнуть внутрь», — написал он.

По его словам, сотрудник госохраны на входе смотрит, заказан ли на посетителя пропуск, и впускает в здание.

«Но сотрудник госохраны не знает, кто перед ним и кого он запускает. В розыске человек, преступник он или вообще, может, член террористической организации, он видит только фамилию и фото человека. И этот потенциальный преступник спокойно проходит туда, куда приходит наш президент Кыргызстана. И, как мы видим на видео, до президента добраться не составит никакого труда. Еще раз прошу руководство ГКНБ обратить пристальное внимание на обеспечение безопасности президента Кыргызской Республики», — написал он.