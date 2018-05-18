Чиновники ответили, почему на Иссык-Куле вдоль дороги вырубают деревья

Более 750 деревьев вырубят вдоль Иссык-Кульской трассы в рамках реконструкции автодороги. В Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства прокомментировали видео очевидцев о массовой вырубке.

«Сотрудники Иссык-Кульского территориального управления агентства по письму Дорожно-эксплуатационного предприятия комисcионно с выездом на место обследовали деревья вдоль автотрассы Балыкчи — Тамчи — Чолпон-Ата — Корумду с 5-го по 22-й километр. В итоге решили снести 752 дерева — 377 карагачей и 382 тополя на участке Тору-Айгыр — Чырпыкты», — сообщили в Госагентстве.

Чиновники отметили, что деревья попали под расширение автотрассы, реконструкцию которой инициировало правительство.