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После мойки дорог автовладельцы находят машины заляпанными грязью

После мойки дорог муниципальным предприятием «Тазалык» автовладельцы находят автомобили заляпанными грязью. Это продолжается на протяжении многих лет, написал пользователь Петр Анисимович в группе «Черный список» в Facebook.

По его словам, 10 лет по вторникам автовладельцы по утрам видят на автомобилях грязь с асфальта, мелкие камни, сор, ветки.

«Дворники метут улицы, мусор аккуратно складывают в кучи, которые потом никто не забирает. Мусор снова оказывается на проезжей части. После рано утром проезжает поливальная машина и заливает этим мусором наши машины. Сбивая, между прочим, лаковое покрытие и просто увеличивая затраты на мойку», — написал он.

Проблема и в том, что за это время в районе сократилось количество стоянок — на их месте выросли «элитки». И приходится парковать машину вдоль обочин.

«Когда мы мыли улицы утром, а не ночью, в этом же «Черном списке» нас критиковали за то, что на людей вода попадает. Сейчас вся техника выходит на мойку в три часа ночи и завершает работы к 6-7 утра», — рассказала пресс-секретарь МП «Тазалык» Жибек Каракеева.

По ее словам, после работы поливомоечных машин на улицы выходят дворники, которые подметают дороги и собирают мусор в кучи. Их должны забирать машины саночистки.

«Дороги моют по расписанию. Некоторые дороги ежедневно, другие — по графику. Ознакомиться с ним можно, обратившись в «Тазалык». И по возможности не ставить в это время машины вдоль дорог», — отметила пресс-секретарь.
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