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Агент 024

Как отдыхают чиновники. Генеральный прокурор Украины станцевал с собакой

В Интернете появилось видео, на котором генеральный прокурор Украины Юрий Луценко танцует с собакой породы бернская овчарка. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

В ролике видно, как Юрий Луценко исполняет медленный танец с собакой, которую держит за передние лапы. Как отметило издание, партнером украинского генпрокурора стала его собственная собака по кличке Черчилль. После танца герой видео поцеловал псину.

За кадром слышится женский голос и смех. Снимала танец супруга генпрокурора Ирина Луценко, которая и выложила запись в Facebook, откуда она и пошла гулять по Интернету.

Ранее пользователи социальных сетей высмеяли украинского генпрокурора из-за фотографии, на которой Юрий Луценко, преклонив колено, принимает у президента страны Петра Порошенко новый флаг и целует символику ГПУ.
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