Агент 024

Дорогу отремонтировали, а проезд к домам — нет. Жители «Аламедина-1» недовольны

Жители микрорайона «Аламедин-1» жалуются на состояние дороги на пересечении улиц Кольбаева и Калинина, вдоль быстротока. Об этом они сообщили 24.kg.

По их словам, несмотря на то, что улица Кольбаева была отремонтирована, заезд к домам № 38 и № 40 так и не заасфальтировали.

«Живем здесь около 15 лет. За это время многие обещали отремонтировать эту дорогу, но никто ничего не делает», — рассказали местные жители.

Они надеются, что городские службы и мэрия Бишкека обратят внимание на проблему и завершат ремонт участка, чтобы обеспечить нормальный проезд к жилым домам.

