Часть мозаики под мостом на Молодой Гвардии в Бишкеке демонтирована

Мозаичный барельеф с национальными и абстрактными узорами под мостом на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого в Бишкеке демонтируют. Об этом 24.kg сообщили очевидцы.

Мозаичное украшение создано во время СССР и протягивалось на 200 метров по обе стороны дороги. Кроме абстрактных образов, там были изображены животные и объекты индустриализации.

Горожане требуют восстановить мозаичное панно и привлечь к ответственности тех, кто допустил его разрушение. 

Ранее разрушение мозаики «Дружба народов» вызвало широкий общественный резонанс. Власти не выполнили обещания сохранить памятник, а действия, приведшие к его уничтожению, остались без объяснений. 

