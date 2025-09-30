Часть мозаики под мостом на Молодой Гвардии в Бишкеке демонтирована

Мозаичный барельеф с национальными и абстрактными узорами под мостом на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого в Бишкеке демонтируют. Об этом 24.kg сообщили очевидцы.
Мозаичное украшение создано во время СССР и протягивалось на 200 метров по обе стороны дороги. Кроме абстрактных образов, там были изображены животные и объекты индустриализации.
Ранее разрушение мозаики «Дружба народов» вызвало широкий общественный резонанс. Власти не выполнили обещания сохранить памятник, а действия, приведшие к его уничтожению, остались без объяснений.
